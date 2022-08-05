Президент Нгуен Суан Фук принял японских гостей

Президент Нгуен Суан Фук (справа) и губернатор префектуры Гунма Японии Ямамото Ичита. Фото: ВИА

4 августа президент Нгуен Суан Фук устроил прием губернатору префектуры Гунма Японии Ямамото Ичита, находящемуся с рабочим визитом во Вьетнаме.

В ходе встречи Нгуен Суан Фук подчеркнул сильное и всестороннее развитие вьетнамско-японского обширного стратегического партнерства и высокого политического доверия, заявив, что регулярные обмены на высоком уровне, экономическое, инвестиционное, торговое и оборонное сотрудничество, а также межличные обмены положительно развиваются.

Япония является одним из главных экономических партнеров Вьетнама, крупнейшим поставщиком ОПР, третьим по величине инвестором и четвертым торговым партнером, сказал президент, отметив, что сотрудничество в сфере туризма, труда, подготовки кадров и сотрудничества между местностями также были дополнительно усилены.

Он добавил, что активно развивается сотрудничество между Вьетнамом и префектурой Гунма, особенно в области экономических, инвестиционных и межличностных обменов.

Президент Нгуен Суан Фук высоко оценил усилия Ичиты по развитию отношений с Вьетнамом за последнее время, в частности, по организации вьетнамских фестивалей в Гунме и помощи вьетнамскому сообществу в преодолении трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

Он предложил компаниям Gunma вкладывать больше инвестиций во Вьетнам, особенно в высокотехнологичное зеленое сельское хозяйство, перерабатывающую и обрабатывающую промышленность, вспомогательную промышленность, цифровые технологии и искусственный интеллект.

Обе стороны должны расширить сотрудничество в сфере людских ресурсов, сказал он, призвав японцев создать благоприятные условия для проживания, работы и учебы вьетнамцев в префектуре.

Со своей стороны, Ичита сказал, что сделает все возможное, чтобы способствовать дальнейшему развитию отношений между Вьетнамом и Японией, особенно экономическому сотрудничеству между Гунмой и вьетнамскими населенными пунктами.

По словам Ичиты, бизнес-делегации Гунмы посетят Вьетнам для поиска инвестиционных возможностей в стране Юго-Восточной Азии в области цифровых и информационных технологий, а также производственных технологий.