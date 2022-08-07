Президент Нгуен Суан Фук принял участие в семинаре «Превращение бренда женьшеня Нгоклинь в национальный бренд»

6 августа в городе Тамки провинции Куангнам газета «Туойче», Народные комитеты провинций Куангнам и Контум совместно организовали семинар «Превращение бренда женьшеня Нгоклинь в национальный бренд», на котором присутствовал Президент Нгуен Суан Фук.

Выступая на семинаре, президент Нгуен Суан Фук отметил, что за последние пять лет партийные комитеты и органы власти двух провинций активно и инициативно занимались работой по сохранению, развитию женьшеня Нгоклинь, расширению посевных площадей.

Подчеркнув, что Вьетнам имеет основу для того, чтобы объем производства женьшеня Нгоклинь достиг млрд долларов в ближайшее время, Президент потребовал одновременно сохранять и развивать женьшень Нгоклинь, повышая его ценность. Для этого необходимо участие производителей, изучение возможностей развития женьшеневой промышленности, диверсификация продукции, проникновение на мировой рынок, особенно в высоком ценовом сегменте. Кроме того, следует активно применять технологии в выращивании и развитии женьшеня Нгоклинь, считая это прорывной областью для развития района выращивания женьшеня, активизировать привлечение инвестиций в исследования, производство и переработку женьшеня, поощрять развитие форм совместных предприятий и инвестировать в ресурсы для развития женьшеня Нгоклинь.

Развитие бренда вьетнамского женьшеня в товар с высокой экономической ценностью связанно с устойчивым использованием лесных ресурсов на основе местного потенциала и преимуществ, увеличением доходов, содействием социально-экономическому развитию территорий проживания малых народностей.

По оценке Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, вьетнамский женьшень является ценным и редким лекарственным растением с особым применением, которым обладают немногие лекарственные растения. В настоящее время женьшень выращивают в ряде мест, где в основном выращивают женьшень сорта «Нгок Линь» в провинциях Куангнам и Контум на площади более 6 тыс. га. Тем не менее потребление и переработка женьшеня по-прежнему несоизмеримы с его потенциалом. Это связано с такими ограничениями, как отсутствие планирования выращивания, отсутствие источников качественных сортов, нехватка мощностей по глубокой переработке, продвижению, рекламе и брендингу.