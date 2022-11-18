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Президент Нгуен Суан Фук принял ряд ведущих тайских корпораций
Президент Нгуен Суан Фук также приветствовал осуществление SCG многих мероприятий, торгового и инвестиционного во Вьетнаме, а конкретно сотрудничество в области социального обеспечения. Президент подтвердил, что Вьетнам создала и будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса SCG во Вьетнаме. Президент также предложил СКГ сосредоточиться на обеспечении критериев охраны окружающей среды и жизни людей, считая охраны окружающей среды первоочередной задачей.
Искренне поблагодарив президента за то, что он нашел время для встречи, Роонгроте Рангсиопаш сказал, что SCG расширяет поставки новых продуктов на рынок Вьетнама. Председатель SCG также заверил, что деятельность проекта обеспечит экологические критерии, защиту здоровья населения и будет способствовать экономическому развитию Вьетнама.
* Принимая г-на Викрома Кромадита, основателя и генерального директора Amata Group - предприятия, реализующего ряд масштабных проектов во Вьетнаме, президент Нгуен Суан Фук предложил Amata и дальше расширять свою инвестиционную деятельность во Вьетнаме. Президент Нгуен Суан Фук сказал, что Вьетнам активно улучшает деловую инвестиционную среду, усиливая децентрализацию местной власти.
Поблагодарив президенту Нгуен Суан Фуку за то, что он нашел время для встречи, Викром Кромадит сказал, что Amata Group инвестирует во Вьетнам более 25 лет и добилась ряда важных достижений благодаря программам и проектам, развернутым в местностях. В ближайшее время Amata реализует ряд проектов в области умных городов во Вьетнаме. Руководитель Amata Group также желает, чтобы Вьетнам усовершенствовал свою земельную политику, решил проблемы с расчисткой территории, чтобы создать лучшие условия для инвесторов.
* Принимая председателя CP Group Дханима Сернонта, президент Нгуен Суан Фук оценил CP как крупный бренд на вьетнамском рынке, особенно в сфере животноводства, переработки, экспорта и потребления продукции животноводства, который активно способствует развитию пищевой и животноводческой промышленности Вьетнама. Президент попросил CP еще больше расширить масштабы производства во Вьетнаме, тесно координировать свои действия с местными властями в целях развития животноводческой отрасли, особенно для повышения качества продукции из рогатого скота и птицы. Президент подтвердил, что Вьетнам обеспечивает макроэкономическую стабильность и безопасность для инвесторов, чтобы они могли спокойно вести бизнес.
Поблагодарив президента Нгуен Суан Фук и соответствующие ведомства Вьетнама за благоприятные условия для корпорации во время ее работы во Вьетнаме, представитель руководства CP сказал, что корпорация будет и в дальнейшем способствовать модернизации технологических процессов, замкнутых линий, от производства до переработки продукции во Вьетнаме. Лидер CP также обязался всегда обеспечивать безопасность и качество продукции на вьетнамском рынке.