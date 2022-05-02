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Президент Нгуен Суан Фук принял премьер-министра Японии Кисиду Фумио

В полдень 1 мая в Президентском дворце президент Нгуен Суан Фук принял и устроил обед в честь премьер-министра Японии Кисиду Фумио по случаю его двухдневного официального визита во Вьетнам с 30 апреля по 1 мая 2022 года.
  Президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривают картины вьетнамских художников. Фото: Тхонг Нят/ВИА  

На встрече президент Нгуен Суан Фук высоко оценил визит японского премьер-министра, что продемонстрировало его искреннюю любовь и уважение к Вьетнаму и обширному стратегическому партнерству между двумя странами. Президент поблагодарил премьер-министра Кисиду за его важный вклад на различных должностях в активное развитие вьетнамско-японских отношений.

Лидеры двух стран выразили свое восхищение прочным, всесторонним и существенным развитием обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией за последнее время, особенно духом обмена, сопровождения, сотрудничества и преодоления трудностей в ответ на пандемию COVID-19. Япония всегда была ведущим партнером Вьетнама в области торговли, инвестиций, официальной помощи в целях развития, туризма и труда.

Президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что Вьетнам и Япония имеют много общих стратегических интересов. Япония всегда занимает ведущую роль во внешней политике Вьетнама.

Развивая достижения в отношениях между двумя странами, президент Нгуен Суан Фук предложил укреплять политическое доверие, поддерживать регулярные визиты и контакты на высоком и всех уровнях, хорошо организовать мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений в 2023 г. на уровне широкого стратегического партнерства.

Нгуен Суан Фук пожелал, чтобы обе стороны способствовали эффективному и предметному сотрудничеству в области обороны и безопасности, соединились две экономики, укрепились цепочки поставок, расширилось сотрудничество в области инвестиций, торговли, цифровой трансформации, сотрудничество с ОПР нового поколения дало высокую эффективность и тп.

По этому случаю президент Нгуен Суан Фук сердечно пригласил императора, императрицу и членов японской императорской семьи снова посетить Вьетнам.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио был тронут и поблагодарил за уважительный и сердечный прием, оказанный делегации государством и народом Вьетнама, подтвердив, что Япония всегда придает большое значение Вьетнаму в региональной политике.

Поддерживая предложения о сотрудничестве президента Нгуен Суан Фука, Кисида Фумио желает укреплять тесное сотрудничество с Вьетнамом, совместными усилиями выводя вьетнамско-японское обширное стратегическое партнерство на новую, существенную и эффективную высоту к 50-летию установление дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией в 2023 г. Премьер-министр Кисида Фумио пригласил президента Нгуен Суан Фука вновь посетить Японию в 2023 г. по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Два лидера договорились тесно координировать свои действия на международных и региональных форумах, обмениваться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как ситуация в Восточном море и Украине, ответ на нетрадиционные вопросы безопасности и укрепление региональных связей.


ВИА

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