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Президент Нгуен Суан Фук принял премьер-министра Новой Зеландии

Во второй половине дня 14 ноября в Президентском дворце президент Нгуен Суан Фук принял премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн по случаю ее официального визита во Вьетнам с 14 по 17 ноября 2022 года.
  Президент Нгуен Суан Фук с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн и делегатами. Фото: ВИА  
Напомнив хорошие впечатления о стране и народе Новой Зеландии во время его официального визита в Новую Зеландию в марте 2018 года в качестве премьер-министра Вьетнама, президент Нгуен Суан Фук поздравил Новую Зеландию с позитивным восстановлением после пандемии, страна все более утверждает свою роль и позиции в регионе и мире. По этому случаю президент искренне поблагодарил Новую Зеландию за ее вакцинную и финансовую поддержку, а также за то, что она продолжает оказывать безвозмездную помощь Вьетнаму в борьбе против пандемии.

Премьер-министр Джасинда Ардерн выразила удовлетворение визитом во Вьетнам, вспоминая о хороших впечатлениях от посещения саммита АТЭС в Дананге в 2017 году под председательством тогдашнего премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, выразила радость по поводу активного развития отношений между двумя странами, особенно после повышения уровня отношений до уровня стратегического партнерства в 2020 году, подтвердила, что Новая Зеландия всегда придает большое значение укреплению и развитию отношений с Вьетнамом, стратегическим партнером Новой Зеландии в АСЕАН и регионе.

Высоко оценив положительные результаты ее переговоров с премьер-министром Фам Минь Тьинем, Нгуен Суан Фук предложил премьер-министру Джасинде Ардерн уделить внимание развитию сотрудничества между двумя странами в новой ситуации в соответствии с потребностями и интересами с каждой стороны, ускорить реализацию Программы действий стратегического партнерства на период 2021-2024 гг., укрепить сотрудничество в образовании и обучении, местное сотрудничество и обмены между людьми.

Премьер-министр Джасинда Ардерн подтвердила, что она будет тесно сотрудничать с правительством и соответствующими ведомствами Вьетнама, чтобы углублять Стратегическое партнерство. Премьер-министр Новой Зеландии пообещала и впредь поддерживать Вьетнам в повышении качества некоторых фруктов для выхода на международные рынки. Премьер-министр Новой Зеландии оценила образование как наиболее важную область в отношениях между двумя странами, заявив, что из 7-й страны по количеству студентов, обучающихся в Новой Зеландии в 2018 году, Вьетнам поднялся на 4-ое место, она согласилась развивать сотрудничество в сфере транспорта, считая его решающим фактором развития туризма и торговли.

Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, премьер-министр Джасинда Ардерн подчеркнула, что как миролюбивая страна Новая Зеландия высоко ценит урегулирование споров в Восточном море на основе диалога, мирных мер, соблюдения норм международного права, в том числе Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

ВИА

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