Президент Нгуен Суан Фук принял председателя НС Камбоджи

Президент выразил удовлетворение новой встречей с президентом Самдеком, близким другом вьетнамского народа. Президент поздравил Камбоджу с большими достижениями под мудрым правлением короля Нородома Сихамони и под руководством Самдек Техо, премьер-министра Хун Сена, председателя НС Самдек Хенг Самрина, почетного председателя Народной партии Камбоджи (НПК).

Президент выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между двумя странами в последнее время сохраняет стабильную динамику развития. Регулярные обмены и контакты между высшими руководителями двух стран; двусторонние механизмы сотрудничества продолжают оставаться эффективными.



От имени высокопоставленной делегации НС Камбоджи председатель НС Королевства Камбоджа выразил удовлетворение встречей с президентом Нгуен Суан Фуком и высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии.

Председатель НС Камбоджи также подчеркнул, что НС Камбоджи всегда поддерживает Вьетнам в духе солидарности и доброй дружбы между двумя странами.



В 2022 году, к 55-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (1967-2022 гг.), председатель НС Королевства Камбоджа пожелал властям двух стран организовать много практических мероприятий для содействия развитию две страны благо традиционных дружеских отношений между двумя народами.



По этому случаю председатель НС Камбоджи выразил благодарность партии, государству и народу Вьетнама за их помощь и содействие в строительстве здания Секретариата и комитетов НС Камбоджи в Пномпене; в то же время он подтвердил, что камбоджийская партия и народ всегда помнят великие заслуги и жертвы вьетнамских добровольцев и специалистов в борьбе за освобождение Камбоджи от геноцидного режима Пол Пота.

Поблагодарив президента Самдека Хенг Самрина за хорошую оценку дружественных отношений между Вьетнамом и Камбоджей, президент Нгуен Суан Фук поздравил Камбоджу с большими достижениями во многих областях, а также результатами эффективного сотрудничества между двумя странами в последние годы.



Несмотря на влияние эпидемии COVID-19, двусторонний товарооборот в 2021 году все же достиг почти 10 млрд. долл. США, что на 80% больше, чем за тот же период. Вьетнам имеет 188 проектов ПИИ с общим капиталом 2,8 млрд. долл. США, занимая первое место в АСЕАН и в пятерке крупнейших инвестиционных стран Камбоджи.



Обе стороны также предприняли усилия по содействию демаркации границы и установке маркеров, чтобы построить границу мира, дружбы, сотрудничества и долгосрочного развития.



В ходе официального визита во Вьетнам утром 13 сентября председатель НС Камбоджи Самдек Хенг Самрин прибыл, чтобы возложить венок и посетить Мавзолей, чтобы почтить память президента Хо Ши Мина./.