Президент Нгуен Суан Фук принял председателя Национального собрания Мозамбика в Ханое

Президент Нгуен Суан Фук принял председателя Национального собрания (НС) Мозамбика Эсперанки Лауринды Франсиско Ниуане Биас. Фото: ВИА

Президент Нгуен Суан Фук приветствовал визит высокопоставленного законодателя Мозамбика, заявив, что он способствует развитию партнерства между двумя НС и традиционному сотрудничеству и дружбе между двумя странами.

Он сказал, что Вьетнам придает большое значение укреплению традиционной дружбы с Мозамбиком и рассматривает эту страну как одного из важнейших партнеров в Африке.

Глава вьетнамского государства приветствовал итоги онлайн-переговоров между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и председателем партии Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) и президентом Республики Мозамбик Филипе Хасинто Ньюси, а также высоко оценил итоги переговоров председателя НС Мозамбика с председателем НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ, а также встречи с вьетнамскими руководителями.

В целях дальнейшего развития партнерства между двумя странами Нгуен Суан Фук предложил, чтобы две страны усилили обмен делегациями на высоком уровне, а также встречами между министерствами, секторами и местными органами обеих сторон. Через Биас Нгуен Суан Фук пригласил своего мозамбикского коллегу Филипе Ньюси посетить Вьетнам.

Он поздравил Мозамбик с тем, что он стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН (СБ ООН) на срок 2023–2024 годов, и подтвердил, что Вьетнам готов поделиться с Мозамбиком своим опытом работы в СБ ООН.

Комментируя, что совместное предприятие Movitel в Мозамбике является успешной моделью, демонстрирующей большой потенциал сотрудничества между двумя странами, Нгуен Суан Фук выразил надежду, что власти Мозамбика продолжат создавать благоприятные условия для эффективной работы Movitel и расширят охват телекоммуникационными услугами в более отдаленных районах в Мозамбике, способствуя социально-экономическому развитию страны.

Отметив, что торговля между двумя странами была скромной и составляла около 200 миллионов долларов США в год, Нгуен Суан Фук сказал, что обеим сторонам следует создать оптимальные условия для развития двусторонних торговых связей, чтобы они соответствовали потенциалу и масштабу рынка в каждой стране, поддерживая при этом бизнеса обеих сторон.

Вьетнамский лидер высоко оценил успех первого этапа проекта сотрудничества по исследованию и развитию сельскохозяйственных культур в Мозамбике, подчеркнув, что обе стороны должны принять меры для скорейшего запуска второго этапа проекта. Имея большие возможности по экспорту продовольствия, особенно риса, Вьетнам поддержит Мозамбик в обеспечении продовольственной безопасности и готов укрепить сотрудничество со страной в области здравоохранения и образования, а также культуры и спорта.

Со своей стороны, Биас выразила свое впечатление социально-экономическими достижениями Вьетнама и выразила свое удовлетворение растущими связями между двумя странами во всех областях. Она поблагодарила Вьетнам за поддержку Мозамбика во время пандемии и участия в СБ ООН. Она сказала, что ее страна надеется и дальше учиться на опыте Вьетнама в выполнении этой роли.

Биас сказала, что ее встречи с руководителями вьетнамских агентств проложили путь к партнерству между министерствами и секторами обеих стран в различных областях. Она выразила удовлетворение по поводу увеличения Вьетнамом стипендий для мозамбикских студентов и поддержки страны в процессе социально-экономического развития. Она заявила, что Мозамбик готов развивать сотрудничество с Вьетнамом во многих областях, таких как дипломатия, экономика, культура и образование.