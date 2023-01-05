НОВОСТИ
Президент Нгуен Суан Фук принял посла Румынии
Президент Нгуен Суан Фук приветствовал очень позитивное развитие двусторонних отношений за последнее время, выразил удовлетворение тем, что двустороннее сотрудничество в области экономики и торговли постоянно продвигается, и в то же время высоко оценил активную поддержку и содействие Румынии в подписании Соглашения о свободной торговле (EVFTA) и Соглашения о защите инвестиций (EVIPA) между Вьетнам и Европейский союз (ЕС) во время чередующегося председательства Румынии в ЕС в июне 2019 года, а также то, что Румыния стала одной из первых трех стран ЕС, ратифицировавших EVIPA.
Соглашение EVFTA оказало положительное влияние на экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами, ожидается, что двусторонний товарооборот в 2022 году достигнет почти 450 миллионов долларов США, увеличившись более чем на 15% по сравнению с 2021 годом, эту цифру президент Вьетнама пожелал увеличивать на 10 раз в ближайшее время.
Трудовое сотрудничество является новой областью сотрудничества, в настоящее время около 5.000 вьетнамских рабочих работают в Румынии в областях машиностроения, строительства, сварки и строительства, туризма, гостиниц, высокотехнологичного сельского хозяйства.
Со своей стороны посол Кристина Ромила заявила, что Вьетнам является важным партнером Румынии, и традиционная дружба и сотрудничество между двумя странами подтверждены на протяжении почти 73 лет, культивируются многими поколениями и за прошедшее время достигло много достижений, даже в контексте эпидемии. Посол подчеркнула, что Румыния всегда придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом и желает углубить отношения сотрудничества, всегда поддерживая Вьетнам на международных форумах.
Отметив, что двустороннее торговое сотрудничество претерпело много положительных изменений, особенно морепродукты, фармацевтика, мебель, кофе, фрукты... и число вьетнамских рабочих в Румынии удвоилось за последние два года, способствуя экономическому развитию Румынии, посол пожелала укрепления сотрудничества во многих областях, особенно торговли и труда.
Учитывая, что образование играет фундаментальную роль в устойчивом развитии, многие вьетнамцы, которые учились в Румынии, активно способствовали развитию двусторонних отношений, посол пожелала дальнейшего укрепления сотрудничества в этой области.