Президент Нгуен Суан Фук принял министра обороны Индонезии

Президент Нгуен Суан Фук (справа) принял министра обороны Индонезии Прабово Субианто. Фото: ВИА

Президент Нгуен Суан Фук высоко оценил результаты переговоров министров обороны двух стран и с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения в области обороны продолжают развиваться. Две страны приняли меры для прочного укрепления политического доверия, в том числе регулярные обмены и своевременная координация в решении вопросов, возникающих на море между военно-морскими силами и береговой охраной двух стран, обмен разведданными, оборонная промышленность, участие в миротворческих операциях ООН. Президент предложил министерствам обороны двух стран активизировать консультации и поддерживать друг друга на многосторонних форумах и сохранять общую позицию АСЕАН по региональным вопросам, включая проблему Восточного моря.

Президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что Вьетнам высоко ценит вклад Индонезии в продвижение центральной роли и солидарности АСЕАН, особенно активную роль Индонезии в содействии реализации Консенсуса из пяти пунктов по Мьянме, одобренного лидерами АСЕАН в апреле 2021 года. Вьетнам обещал поддержать Индонезию в выполнении роли председателя АСЕАН в 2023 году, и надеется, что Индонезия внесет активный вклад в создание сообщества солидарности, развития, поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе АСЕАН на основе соблюдения международного права и в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Со своей стороны на встрече министр обороны Прабово Субианто передал президенту Нгуен Суан Фуку уважительное приветствие от президента Джоко Видодо, поздравил Вьетнам с успешной организацией церемонии открытия Sea Games 31 и выразил согласие с предложением вьетнамского президента об укреплении сотрудничества с ВМС и береговой охраной Вьетнама для совместного решения проблем на море.

Кроме того, Индонезия также хочет перенять опыт Вьетнама в области обороны, рыболовства и развития сельского хозяйства. Министерство обороны Индонезии готово сотрудничать с Министерством национальной обороны Вьетнама в обучении в области технологий и военной медицины