Президент Нгуен Суан Фук принял министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг

Президент Нгуен Суан Фук принимает министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Президент Нгуен Суан Фук приветствовал первый визит г-жи Пенни Вонг во Вьетнам в качестве министра иностранных дел Австралии, полагая, что этот визит внесет важный вклад в развитие стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией. Он поздравил Австралию с успешным проведением федеральных парламентских выборов и формированием нового правительства во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе, подтвердил, что придавая большое значение отношениям с Австралией, Вьетнам постоянно укрепляет и развивает эти отношения со стратегическим партнером Вьетнама в южно-тихоокеанском регионе и всеобъемлющим стратегическим партнером АСЕАН.

Президент государства информировал австралийскую гостью о достижениях в борьбе с эпидемией Вьетнама и переходе к новому этапу «безопасной и гибкой адаптации, эффективного контроля над эпидемией Covid-19», выразил благодарность Австралии за своевременную поставку вакцин против Covid-19 во Вьетнам, особенно вакцин для детей в возрасте 5-11 лет.

Выразив удовлетворение позитивными сдвигами в стратегическом партнерстве Вьетнама и Австралии за последнее время, особенно обменом делегациями и укреплением экономического сотрудничества (двусторонний товарооборот достиг 12,4 млрд долларов США в 2021 году, рос на 50% по сравнению с 2020 годом), президент Нгуен Суан Фук предложил продолжать поддерживать хорошие отношения сотрудничества в областях политики, безопасности-обороны, торговли-инвестиций, официальной помощи в целях развития, быстрого восстановления и развития сотрудничества в сфере туризма, образования-обучения, межличного обмена и местного сотрудничества.

Со своей стороны Пенни Вонг выразила свое удовольствие впервые посетить Вьетнам в качестве министра иностранных дел Австралии, подтвердив, что Австралия придает большое значение роли и положению Вьетнама в регионе, и в то же время выразила приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Вьетнамом. Пенни Вонг подтвердила на основе результатов переговоров с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном сегодня утром, что она будет тесно сотрудничать с Министерством иностранных дел и соответствующими ведомствами Вьетнама, чтобы углублять и поднимать на новую высоту Стратегическое партнерство Вьетнама с Австралией, особенно в преддверии празднования 50-летия со дня установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.). Министр Пенни Вонг также согласилась с предложением президента Вьетнама продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамского сообщества в Австралии.

Обсуждая региональную и международную ситуацию, Пенни Вонг подтвердила, что Австралия придает большое значение центральной роли АСЕАН и всеобъемлющему стратегическому партнерству Австралии и АСЕАН, укреплению сотрудничества с субрегионом Меконга, выразила согласие с политикой поддержки мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, а также с обеспечением соблюдения международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

По этому случаю президент Нгуен Суан Фук через министра иностранных дел Пенни Вонг передал приглашение генерал-губернатору Австралии вернуться во Вьетнам с визитом в подходящее время.