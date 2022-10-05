Президент Нгуен Суан Фук принял Генерального прокурора России

Президент Нгуен Суан Фук принял Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Фото: ВИА

В ходе встречи президент подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит и помнит большую помощь бывшего Советского Союза и России сегодня, и всегда стремится укреплять свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией. В ходе встречи президент подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит и помнит большую помощь бывшего Советского Союза и России сегодня, и всегда стремится укреплять свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией.

Он напомнил об успехе своего официального визита в Россию в конце прошлого года, обозначив особые вехи в двусторонних отношениях, и подчеркнул, что между Вьетнамом и Россией существует высокое политическое доверие, а двустороннее сотрудничество плодотворно развивается во всех областях.Вьетнамская сторона высоко оценила результаты сотрудничества прокуратур двух стран за прошедшее время, особенно предстоящее подписание трехлетней программы сотрудничества на 2023–2025 гг. между Верховной народной прокуратурой Вьетнама и Генеральной прокуратурой России.Президент предложил сторонам и впредь развивать сотрудничество и обмен делегациями на всех уровнях в целях укрепления дружбы и взаимопонимания, а также обмениваться информацией о преступности, тем самым повышая эффективность их координации в борьбе с преступностью, особенно с киберпреступностью.Президент Фук заявил, что обеим сторонам необходимо укреплять сотрудничество в области подготовки кадров и развивать сотрудничество в новых формах, способствуя дальнейшему укреплению дружбы и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.Краснов, со своей стороны, отметил, что совместное заявление о видении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией до 2030 года после официального визита президента Фука в Россию в 2021 году открыло важные возможности для сотрудничества между министерствами, секторами и местными органами двух стран.По его словам, Верховная народная прокуратура Вьетнама и Генеральная прокуратура России подпишут трехлетнюю программу сотрудничества на 2023-2025 гг., открывающую новый этап сотрудничества в сферах информационных технологий, обмена опытом в областях охраны окружающей среды, международного сотрудничества по возврату активов, борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, налогами, финансами и операциями с криптовалютой.Прокуратура России будет помогать готовить чиновников и прокуроров для Вьетнама, сказал он, добавив, что обе стороны будут регулярно обмениваться экспертами и исследователями для обучения в учебных заведениях двух стран.Российский гость выразил уверенность, что в духе регулярного сотрудничества обе стороны добьются больших успехов в предупреждении и борьбе с преступностью, тем самым способствуя обеспечению национальной безопасности и общественного порядка каждой страны, а также укреплению традиционной дружбы между Вьетнамом и Россией.