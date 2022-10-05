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Президент Нгуен Суан Фук принял Генерального прокурора России
Он напомнил об успехе своего официального визита в Россию в конце прошлого года, обозначив особые вехи в двусторонних отношениях, и подчеркнул, что между Вьетнамом и Россией существует высокое политическое доверие, а двустороннее сотрудничество плодотворно развивается во всех областях.
В ходе встречи президент подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит и помнит большую помощь бывшего Советского Союза и России сегодня, и всегда стремится укреплять свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией.
В ходе встречи президент подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит и помнит большую помощь бывшего Советского Союза и России сегодня, и всегда стремится укреплять свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией.
Вьетнамская сторона высоко оценила результаты сотрудничества прокуратур двух стран за прошедшее время, особенно предстоящее подписание трехлетней программы сотрудничества на 2023–2025 гг. между Верховной народной прокуратурой Вьетнама и Генеральной прокуратурой России.
Президент предложил сторонам и впредь развивать сотрудничество и обмен делегациями на всех уровнях в целях укрепления дружбы и взаимопонимания, а также обмениваться информацией о преступности, тем самым повышая эффективность их координации в борьбе с преступностью, особенно с киберпреступностью.
Президент Фук заявил, что обеим сторонам необходимо укреплять сотрудничество в области подготовки кадров и развивать сотрудничество в новых формах, способствуя дальнейшему укреплению дружбы и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.
Краснов, со своей стороны, отметил, что совместное заявление о видении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией до 2030 года после официального визита президента Фука в Россию в 2021 году открыло важные возможности для сотрудничества между министерствами, секторами и местными органами двух стран.
По его словам, Верховная народная прокуратура Вьетнама и Генеральная прокуратура России подпишут трехлетнюю программу сотрудничества на 2023-2025 гг., открывающую новый этап сотрудничества в сферах информационных технологий, обмена опытом в областях охраны окружающей среды, международного сотрудничества по возврату активов, борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, налогами, финансами и операциями с криптовалютой.
Прокуратура России будет помогать готовить чиновников и прокуроров для Вьетнама, сказал он, добавив, что обе стороны будут регулярно обмениваться экспертами и исследователями для обучения в учебных заведениях двух стран.
Российский гость выразил уверенность, что в духе регулярного сотрудничества обе стороны добьются больших успехов в предупреждении и борьбе с преступностью, тем самым способствуя обеспечению национальной безопасности и общественного порядка каждой страны, а также укреплению традиционной дружбы между Вьетнамом и Россией.