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Президент Нгуен Суан Фук принял генерального прокурора Лаоса

22 августа президент Нгуен Суан Фук устроил в Ханое прием в честь Генерального прокурора Лаоса Ксайхана Кхотпхутона, который находится во Вьетнаме на 7-й конференции народных прокуратур провинций у вьетнамско-лаосской границы.
  На встрече. Фото: ВИА  
22 августа президент Нгуен Суан Фук устроил в Ханое прием в честь Генерального прокурора Лаоса Ксайхана Кхотпхутона, который находится во Вьетнаме на 7-й конференции народных прокуратур провинций у вьетнамско-лаосской границы.

Президент высоко оценил хорошее сотрудничество между Верховными народными прокуратурами двух стран и подтвердил, что вьетнамская партия, государство и Верховная народная прокуратура готовы поддерживать лаосское агентство во всех аспектах.

Вьетнамская сторона также будет работать над эффективной реализацией вьетнамско-лаосского соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в 2020 году, и еще одного, достигнутого двумя Верховными народными прокуратурами в 2022 году.

Вьетнам активизирует обмен делегациями на всех уровнях и предоставит больше стипендий лаосским прокурорам, пообещал лидер.
Со своей стороны, Ксайхан Кхотпхутон проинформировал президента Вьетнама о координации между двумя сторонами в организации конференции.

ВИА

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