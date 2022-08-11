Президент Нгуен Суан Фук принял верительные грамоты у послов Кувейта и Израиля

Посол Кувейта Юсеф Ашур Аль-Саббаг оставляет запись в почетной книге на церемонии вручения верительных грамот. Фото: Тхонг Нят/ВИА

Поздравляя Юсефа Ашура Аль-Саббаха с назначением Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт во Вьетнаме, Нгуен Суан Фук считает, что с богатым дипломатическим опытом у него будет успешный срок полномочий во Вьетнаме, успешно выполнит поставленную задачу, способствуя дальнейшему развитию отношений многогранного сотрудничества между Вьетнамом и Кувейтом.

Выразив удовлетворение позитивным развитием отношений в последнее время, включая празднование Вьетнамом и Кувейтом 45-летия установления дипломатических отношений (1 января 1976 г. - 1 января 2021 г.), Нгуен Суан Фук предложил Аль-Саббагу координировать свои действия с вьетнамской стороной для содействия обмену делегациями на высоком уровне, и механизмам сотрудничества между двумя странами.

Касаясь роста двустороннего товарооборота, который в 2021 году составил около 4,8 млрд долларов (рост на 48% по сравнению с 2020 годом), Нгуен Суан Фук попросил Кувейт создавать благоприятные условия для доступа вьетнамских товаров на рынок Кувейта и стран Персидского залива, тесно координировать действия с вьетнамскими партнерами, чтобы в ближайшее время найти подходящие решения для нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта Нгишон.

Высоко оценив Кувейтский фонд арабского экономического развития за предоставление льготных кредитов горным и трудным провинциям Вьетнама на протяжении почти 40 лет, Нгуен Суан Фук предложил Фонду ускорить подготовку и подписание соглашения о кредите по проектам.

Поблагодарив президента за то, что он нашел время для встречи, посол Юсеф Ашур Аль-Саббаг сказал, что Кувейт поддерживает Вьетнам на международных форумах и в организациях, поддержал Вьетнам в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2020 г. - 2021 г. активно предоставляет стипендии вьетнамским студентам, поддерживает экономическое и социальное развитие Вьетнама, особенно в неблагополучных сельских районах, способствует безопасной доставке вьетнамских граждан из Кувейта во время эпидемии.

Посол подтвердил, что в течение своего срока работы он приложит усилия для содействия двустороннему сотрудничеству во многих областях.

Президент Нгуен Суан Фук принял верительные грамоты у посла Израиля Ярон Майера. Фото: ВИА

* Принимая посла Израиля Ярона Майера, президент Нгуен Суан Фук отметил, что хотя население Израиля составляет всего 10 миллионов человек, но страна экономически развита с ВВП более 400 миллиардов долларов США. Вьетнам всегда придает большое значение сотрудничеству с Израилем, особенно в сферах экономики, науки и техники, творческих стартапов, труда, туризма...

Подтвердив, что дружба и сотрудничество между двумя странами за прошедшее время достигли много положительных изменений, Нгуен Суан Фук попросил посла и впредь способствовать развитию отношений двух стран. Он пожелал, чтобы в ближайщее время был возобновлен обмен делегациями и механизмы сотрудничества между двумя странами, включая 3-е заседание Вьетнамско-израильской межправительственной комиссии, укреплена координация и взаимная поддержка на международных форумах и в организациях, организовано много практических мероприятий к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений (1993 - 2023 гг.) с целью повышения уровня отношений между двумя странами.

Президент Вьетнама выразил надежду, что за время работы во Вьетнаме Посол внесет положительный вклад, способствуя увеличению товарооборота, составившего в 2021 году 2 миллиарда долларов, до 10 миллиардов долларов.

Поблагодарив президента за то, что он нашел время для встречи, посол Ярон Майер выразил удовлетворение тем, что со дня установления дипломатических отношений в 1993 году двухсторонние отношения постоянно развиваются.

Упомянув, что в Израиле занимаются тысячи вьетнамских студентов, посол сказал, что образование является одним из эффективных мостов, способствующих межличному обмену. В ближайшее время две страны будут укреплять торговое сотрудничество, вскоре будут способствовать подписанию Вьетнамско-израильского соглашения о свободной торговле и укреплять сотрудничество в сфере туризма.

Посол подтвердил, что в течение своего срока работы он приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами.



