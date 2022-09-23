Президент Нгуен Суан Фук примет участие в государственных похоронах покойного Абэ Синдзо

Утром 11 июля посольство Японии во Вьетнаме открыло траурную книгу и провело церемонию прощания с покойным премьер-министром Японии Абэ Синдзо. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

От имени партийных и государственных лидеров Вьетнама президент Нгуен Суан Фук примет участие в государственных похоронах покойного премьер-министра Японии Абэ Синдзо, которые пройдут в Токио, Япония, с 25 по 28 сентября, сообщило Министерство иностранных дел 22 сентября.

Бывший премьер-министр Японии скончался 8 июля после выстрела в спину во время предвыборной агитации в префектуре.

67-летний Абэ был премьер-министром Японии дольше всех. Он занимал пост премьер-министра с 2006 по 2007 год и снова с 2012 по 2020 год.



