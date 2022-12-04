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Президент Нгуен Суан Фук прибыл в военный аэропорт Сеула, начав свой государственный визит в Республику Корея

4 декабря (в 13:10 по ханойскому времени) самолет с президентом Нгуен Суан Фуком и высокопоставленной вьетнамской делегацией прибыл на военный аэродром Сеула, начав государственный визит в Республику Корея (РК) по приглашению президента РК Юн Сук Ёля.
  Президент Нгуен Суан Фук прибыл в военный аэропорт Сеула, начав свой государственный визит в Республику Корея. Фото: ВИА  
По словам спецкорреспондента ВИА в Сеуле, в 15:10 по местному времени 4 декабря (в 13:10 по ханойскому времени) самолет с президентом Нгуен Суан Фуком и высокопоставленной вьетнамской делегацией прибыл на военный аэродром Сеула, начав государственный визит в Республику Корея (РК) по приглашению президента РК Юн Сук Ёля.

Президента Нгуен Суан Фука и делегацию в аэропорту встречали министр иностранных дел Пак Джин, посол РК во Вьетнаме О Ён Чжу и ряд корейских дипломатов. С вьетнамской стороны присутствовали посол Вьетнама в РК Нгуен Ву Тунг, официальные лица и сотрудники посольства, представители вьетнамской общины в РК.

Визит президента Нгуен Суан Фука состоялся в контексте того, что стратегическое партнерство сотрудничества между Вьетнамом и РК находится на очень хорошем, практическом и эффективном этапе развития.

Агентства двух сторон активно координируют развертывания мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и РК (1992 - 2022 гг.). Основой для развития отношений сотрудничества между РК и Вьетнамом является взаимодополняющая экономическая структура и много общего в истории и культуре.

Ожидается, что в ходе визита президент Нгуен Суан Фук проведет переговоры на высоком уровне с президентом РК, станет свидетелем подписания/обмена рядом документов о сотрудничестве. Президент Вьетнама также проведет встречи с премьер-министром РК и спикером Национального собрания РК.

Также, согласно программе, Президент Нгуен Суан Фук примет участие во вьетнамско-корейском бизнес-форуме, поработает с лидерами корейского бизнеса; примет представителей ведущих экономических организаций РК.

ВИА

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