НОВОСТИ
Президент Нгуен Суан Фук прибыл в военный аэропорт Сеула, начав свой государственный визит в Республику Корея
Президента Нгуен Суан Фука и делегацию в аэропорту встречали министр иностранных дел Пак Джин, посол РК во Вьетнаме О Ён Чжу и ряд корейских дипломатов. С вьетнамской стороны присутствовали посол Вьетнама в РК Нгуен Ву Тунг, официальные лица и сотрудники посольства, представители вьетнамской общины в РК.
Визит президента Нгуен Суан Фука состоялся в контексте того, что стратегическое партнерство сотрудничества между Вьетнамом и РК находится на очень хорошем, практическом и эффективном этапе развития.
Агентства двух сторон активно координируют развертывания мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и РК (1992 - 2022 гг.). Основой для развития отношений сотрудничества между РК и Вьетнамом является взаимодополняющая экономическая структура и много общего в истории и культуре.
Ожидается, что в ходе визита президент Нгуен Суан Фук проведет переговоры на высоком уровне с президентом РК, станет свидетелем подписания/обмена рядом документов о сотрудничестве. Президент Вьетнама также проведет встречи с премьер-министром РК и спикером Национального собрания РК.
Также, согласно программе, Президент Нгуен Суан Фук примет участие во вьетнамско-корейском бизнес-форуме, поработает с лидерами корейского бизнеса; примет представителей ведущих экономических организаций РК.