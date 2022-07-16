Президент Нгуен Суан Фук председательствовал на заседании по разработке проекта подведения итогов 10 лет реализации Стратегии защиты Отечества в новый период

Президент Нгуен Суан Фук.

Утром 15 июля в Ханое под председательством президента Нгуен Суан Фука состоялось второе заседание руководящего комитета по разработке проекта «Подведение итогов реализации резолюции 8-го пленума ЦК КПВ 11-го созыва в новый период».

В данной резолюции определены направления руководящей работы КПВ по реализации задачи защиты Отечества. Президент Нгуен Суан Фук в качестве главы комитета поручил руководителям местных районов осуществить конкретные планы с целью подведения итогов реализации резолюции 8-го пленума ЦК КПВ 11-го созыва.

На данном заседании глава государства потребовал от редакционной группы обобщить мнения для совершенствования проекта с акцентом на важные результаты, достигнутые в сферах обороны, безопасности, социально-экономического развития, международной интеграции страны и распространения имиджа Вьетнама после 10 лет реализации вышеупомянутого документа.



