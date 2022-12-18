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Президент Нгуен Суан Фук поздравил с Рождеством Ханойскую архиепископию и Вьетнамский католический комитет солидарности

17 декабря президент Нгуен Суан Фук посетил и поздравил Ханойскую католическую епархию по случаю приближающихся Рождества и Нового года.
  Президент Нгуен Суан Фук вручает цветы для поздравления Ханойской архиепископии. Фото: ВИА  
Президент Нгуен Суан Фук передал приветствия вьетнамских партийных и государственных лидеров Джозефу Ву Ван Тхиену, архиепископу Ханойской архиепископии и вице-председателю Конференции католических епископов Вьетнама, а также священникам и католическим последователям, пожелав им теплого и счастливого Рождества.

Он подтвердил, что вьетнамская Партия и государство последовательно уважают и обеспечивают право граждан на свободу вероисповедания и религии, отвечают законным правам и интересам религий, создают условия для отправления религиозных обрядов, способствуя укреплению великого блока национального единства.

Архиепископ Джозеф Ву Ван Тхиен, со своей стороны, выразил свое восхищение социально-экономическими достижениями страны, которые, по его словам, частично были достигнуты благодаря вьетнамской католической общине и, в частности, Ханойской архиепископии.

Он пожелал дальнейшей государственной поддержки деятельности Ханойской архиепископии.

Посетив Вьетнамский комитет католической солидарности (VCCS), президент Нгуен Суан Фук попросил комитет продолжать поощрять католиков следовать руководящим принципам Партии и законам страны, способствовать дальнейшему распространению движений патриотического подражания и продвигать роль моста между Партией и правительством, высокопоставленными лицами, должностями и мирянами.

Председательт VCCS, священник Джузе Чан Суан Мань, пожелал получить дальнейшую поддержку от властей, чтобы помочь в национальном развитии.

В тот же день председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен посетил епархию Винь в округе Нгилок центральной провинции Нге-ан.

ВИА/ИЖВ

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