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Президент Нгуен Суан Фук поздравил с Рождеством Ханойскую архиепископию и Вьетнамский католический комитет солидарности
Он подтвердил, что вьетнамская Партия и государство последовательно уважают и обеспечивают право граждан на свободу вероисповедания и религии, отвечают законным правам и интересам религий, создают условия для отправления религиозных обрядов, способствуя укреплению великого блока национального единства.
Архиепископ Джозеф Ву Ван Тхиен, со своей стороны, выразил свое восхищение социально-экономическими достижениями страны, которые, по его словам, частично были достигнуты благодаря вьетнамской католической общине и, в частности, Ханойской архиепископии.
Он пожелал дальнейшей государственной поддержки деятельности Ханойской архиепископии.
Посетив Вьетнамский комитет католической солидарности (VCCS), президент Нгуен Суан Фук попросил комитет продолжать поощрять католиков следовать руководящим принципам Партии и законам страны, способствовать дальнейшему распространению движений патриотического подражания и продвигать роль моста между Партией и правительством, высокопоставленными лицами, должностями и мирянами.
Председательт VCCS, священник Джузе Чан Суан Мань, пожелал получить дальнейшую поддержку от властей, чтобы помочь в национальном развитии.
В тот же день председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен посетил епархию Винь в округе Нгилок центральной провинции Нге-ан.