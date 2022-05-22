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Президент Нгуен Суан Фук поздравил женскую сборную Вьетнама по футболу

Президент Нгуен Суан Фук поздравил наших футболисток с золотой медалью.
  Вьетнамские футболистки. Фото: VNA 

Вечером 21 мая в финале по футболу в рамках 31-х игр ЮВА женская сборная Вьетнама одержал победу над женской сборной Таиланда со счётом 1:0. Единственный гол забила командир Хинь Ньы. Президент Нгуен Суан Фук поздравил наших футболисток с золотой медалью.

В поздравительном письме президент страны отметил неустанные усилия и сплочённость наших футболисток, которым удалось в третий раз подряд защитить первенство по футболу в ЮВА. Это также седьмая золотая медаль, которую завоевала женская сборная по футболу на играх ЮВА. Кроме того, глава государства поблагодарил болельщиков, которые проявили любовь к спорту и национальную гордость, сильно вдохновили вьетнамских футболисток на победу.

VOV/VNA

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