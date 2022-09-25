Президент Нгуен Суан Фук отправился на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии

25 сентября высокопоставленная делегация Вьетнама во главе с президентом Нгуен Суан Фуком отправилась в Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио с 25 по 28 сентября.

В состав делегации входят члены ЦК КПВ: Заведующий Канцелярией президента Вьетнама Ле Кхань Хай, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Ву Хай Ха, а также представители руководителей Отдела по внешним связям ЦК КПВ, министерств иностранных дел, промышленности и торговли, труда, инвалидов войны и социального обеспечения.