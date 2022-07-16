Президент Нгуен Суан Фук обсудил с вьетнамскими юристами вопрос строительства правового государства

В продолжение рабочей программы постоянного отдела руководящего комитета по разработке проекта «Стратегия строительства и совершенствования социалистического правового государства Вьетнам в период до 2030 года с перспективой до 2045 года»15 июля во второй половине дня президент Нгуен Суан Фук провёл рабочую встречу с членами Союза вьетнамских юристов и парторганизации Федерации вьетнамских юристов.

На рабочей встрече президент Нгуен Суан Фук назвал ориентиром проекта строительство социалистического правового государства во Вьетнаме, которое принадлежит народу, создано народом и действует ради народа под руководством Партии. При этом превыше всего ставятся интересы граждан. Президент предложил вьетнамским юристам проявить высокий уровень ответствености для дальнейшего внесения вклада в преобразование страны