Президент Нгуен Суан Фук: необходимо проявить ответственность и активность в противодействии стихийным бедствиям

22 02:25:58 Президент Нгуен Суан Фук. Фото: VNA

По случаю 76-й годовщины Вьетнамского дня борьбы со стихийными бедствиями (22/5/1946 – 22/5/2022), президент Нгуен Суан Фук письменно поздравил соотечественников всей страны, в частности военнослужаших и работников, занятых в сфере предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями, поисково-спасательные силы.



В своем поздравительном письме президент выразил благодарность смелым людям, пожертвовавшим собой ради спасения жизни людей, защиты жизни и имущества людей, а также высоко оценил благородные поступки и помощь людям в пострадавших от стихийных бедствий районах, огромные усилия и вклад всех соотечественников в стране и за рубежом, военнослужащих по всей стране в борьбу со стихийными бедствиями за прошедшие годы. Президент Нгуен Суан Фук призвал и поручил Национальному руководящему комитету по профилактике и борьбе со стихийными бедствиями, властям на местах, отраслевым ведомствам разных уровней, всем соотечественникам и военнослужащим по всей стране продолжать повышать бдительность, чувство ответственности, активность и серьезность при разработке планов по предупреждению и борьбе со стихийными бедствиями, поисково-спасательных работ, в сочетании с планом социально-экономического развития, обеспечения безопасности и общественного порядка в местных районах.

Наряду с этим, необходимо организовать тесное и ритмичное взаимодействие сил, особенно при эксплуатации водохранилищ на речных системах в Центральном районе и на плато Тэйнгуен; оперативно и эффективно реагировать на все стихийные бедствия, что будет способствовать защите мирной и счастливой жизни людей и устойчивому развитию страны.



