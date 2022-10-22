НОВОСТИ
Президент Нгуен Суан Фук и Генсек Антониу Гутерриш председательствуют на праздновании 45-летия вступления Вьетнама в ООН
Выступая на мероприятии, президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что становление 149-м членом ООН открыло новый путь в созидании и защите Вьетнама. Вьетнам возродилась из руин войны, страна обновляется, глубоко интегрируется в международную жизнь, стал развивающейся страной с динамичной экономикой, достигла среднего уровня дохода с высоким индексом человеческого развития (ИРЧП). Вьетнам является другом, надежным и ответственным партнером международного сообщества, членом многих международных организаций, участвует во Всемирной торговой организации (ВТО), 17 торговых соглашениях о свободной торговле (ЗСТ) и является важной частью глобальной цепочки поставок.
Нгуен Суан Фук напомнил, что в самые трудные годы ООН была единственным многосторонним каналом помощи Вьетнаму в восстановлении социально-экономической инфраструктуры и стабилизации жизни народа. Когда Вьетнам с 1986 года осуществлял дело обновления «Доймой» и во время его дальнейшего развития, ООН была партнером, который плечом к плечу эффективно помогал Вьетнаму в построении экономических институтов, в развитии человеческих ресурсов, осуществлении целей развития. В последнее время во время COVID-19, программа ООН COVAX поддержала большое количество вакцин Вьетнаму.
Со своей стороны, Вьетнам гордится своими усилиями по выполнению благородных миссий ООН. Из получателя гуманитарной помощи Вьетнам превратился в надежного и ответственного партнера во всех ключевых областях деятельности ООН, эффективно реализующего многие Цели в области устойчивого развития (ЦУР). Из страны, нуждающейся в продовольствии, Вьетнам сегодня стал ведущим экспортером ряда сельскохозяйственных продуктов, способствуя обеспечению продовольственной безопасности в регионе и на международном уровне.
Президент сказал, что Вьетнам является пионером в усилиях по реформированию системы развития ООН на национальном уровне. Вьетнамская народная армия и Вьетнамские народные силы общественной безопасности, в том числе многие женщины-солдаты, присоединились к миссиям ООН в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и регионе Абьей. В Совете Безопасности и Совете по правам человека Вьетнам продвигал повестку дня, посвященную вопросам женщин, мира и безопасности, а также влияния изменения климата на осуществление прав человека. Вьетнам только что был удостоен чести быть избранным в Совет по правам человека на срок 2023–2025 годов. В настоящее время Вьетнам прилагает усилия по энергетическому переходу, переходу к «зеленой» энергии, сокращению выбросов до «нуля» к 2050 году.
Президент ожидал: «ООН будет и впредь играть центральную роль в глобальном управлении в качестве ядра, объединяющего международную солидарность, координационного центра, объединяющего многосторонние усилия по укреплению мира, безопасности и сотрудничества в целях развития, ради мира без войн, конфликтов, несправедливости, бедности, отсталости».
Президент Нгуен Суан Фук заявил: Пройдя многолетние войны, Вьетнам глубоко понимает значение мира и ценность развития, преисполнен решимости реализовать цель «богатый народ, сильная страна, справедливое, демократическое и цивилизованное общество», стремится стать к 2045 году развитой страной с высоким уровнем доходов. На этом пути сотрудничество с ООН всегда занимает важное место во вьетнамской внешней политике независимости, самостоятельности, многосторонности, диверсификации отношений, всеобъемлющей, широкой и эффективной международной интеграции.
В своем выступлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свое впечатление о пути развития Вьетнама, напомнив вехи сотрудничества между Вьетнамом и ООН с важными социально-экономическими достижениями, быстрым экономическим ростом. Он особо отметил, что Вьетнам выполнил, а в некоторых случаях перевыполнил большинство Целей развития тысячелетия. Эти достижения являются убедительным свидетельством стойкости, усилий вьетнамского народа по преодолению трудностей, а также эффективности политики, ставящей человека в центр развития.
Генеральный секретарь ООН заявил, что Вьетнам может стать пионером новых ценностей, чтобы сохранить безопасное будущее от последствий изменения климата, чтобы «никого не оставить позади». Антониу Гутерриш поздравил Вьетнам с избранием в члены Совета ООН по правам человека на срок 2023-2025 гг.
Выразив обеспокоенность изменением климата, повышением уровня моря, Антониу Гутерриш заявил, что без совместных глобальных действий в борьбе с изменением климата то свыше миллиона вьетнамцев сможет оказаться в условиях крайней нищеты уже в этом десятилетии, а к 2050 году экономический ущерб от изменения климата во Вьетнаме может увеличиться в 50 раз. Тем больше Генеральный секретарь ООН приветствовал решительные действия Вьетнама по ускорению сокращения использования угольной энергии, началу революции в области возобновляемых источников энергии и достижения «нулевых» чистых выбросов к 2050 году.
На церемонии Антониу Гутерриш также выразил желание еще больше укрепить хорошие отношения между ООН и Вьетнамом в ближайшее время, чтобы способствовать миру, устойчивому развитию и реагированию на изменение климата, обеспечению и поощрению прав человека во всем мире.