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НОВОСТИ

Президент Нгуен Суан Фук имел встречу с премьер-министром Республики Куба

Во второй половине дня 29 сентября в Президентском дворце состоялась встреча президента Нгуен Суан Фука с членом Политбюро, премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крузом в рамках его официального дружественного визита во Вьетнам с 28 сентября по 2 октября.
  Президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Кубы Мануэль Маррезо Крус. Фото: Тхонг Нят/ВИА
На встрече президент Нгуен Суан Фук тепло приветствовал премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круза, впервые возглавляющего делегацию кубинского правительства высокого уровня, которая нанесла во Вьетнам официальный дружественный визит. Президент вспомнил о хороших воспоминаниях и особой привязанности к кубинскому руководству и народу во время своего официального визита на Кубу в сентябре 2021 года, поздравил правительство и народ Кубы, которые стойко преодолели многие трудности и вызовы блокады и эмбарго и пандемии COVID-19 в отстаивании достижения кубинской революции и достижении новых успехов в защите и строительстве страны.

Президент Нгуен Суан Фук высказал слова соболезнования партии, государству и народу Кубы в связи с пожаром на складе горючего 5 августа в промышленном парке города Матансас, а также в связи с последствиями урагана «Иан» 27 сентября. Нгуен Суан Фук также приветствовал итоги переговоров двух премьер-министров, укрепляющих и развивающих отношения между двумя странами.

Со своей стороны Мануэль Марреро Крус выразил удовлетворение визитом во Вьетнам, подтвердил, что Куба всегда придает большое значение и желает дальнейшего углубления особой традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с братским Вьетнамом. Премьер-министр Мануэль Марреро Крус поздравил Вьетнам с большими и всесторонними достижениями в процессе национальной обороны, строительства и развития, обновления и международной интеграции. Премьер-министр Кубы выразил готовность выслушать опыт Вьетнама в разработке и реализации руководящих принципов и политики социально-экономического развития, интеграции и реагирования на вызовы мировой экономики.

На встрече обе стороны подтвердили свою решимость углублять образцовые отношения между Вьетнамом и Кубой, заложенные президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро Русом, а также многими поколениями руководителей и людей двух стран. Они договорились усилить пропаганду и просвещение молодого поколения об особой братской дружбе между Вьетнамом и Кубой.

Подчеркивая, что в ближайшее время Вьетнам и Куба проведут много важных мероприятий, в том числе празднование 50-летия исторического визита главнокомандующего Фиделя Кастро в Юг Вьетнама, 40-летия Договора о дружбе и сотрудничестве (19 октября 1982-2022 гг.), премьер-министр Мануэль Марреро Крус выразил уверенность, что в ближайшее время тесные братские отношения между Вьетнамом и Кубой вступят в новый этап развития на благо двух народов, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в двух регионах и во всем мире.

ВИА

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