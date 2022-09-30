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Президент Нгуен Суан Фук имел встречу с премьер-министром Республики Куба
Президент Нгуен Суан Фук высказал слова соболезнования партии, государству и народу Кубы в связи с пожаром на складе горючего 5 августа в промышленном парке города Матансас, а также в связи с последствиями урагана «Иан» 27 сентября. Нгуен Суан Фук также приветствовал итоги переговоров двух премьер-министров, укрепляющих и развивающих отношения между двумя странами.
Со своей стороны Мануэль Марреро Крус выразил удовлетворение визитом во Вьетнам, подтвердил, что Куба всегда придает большое значение и желает дальнейшего углубления особой традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с братским Вьетнамом. Премьер-министр Мануэль Марреро Крус поздравил Вьетнам с большими и всесторонними достижениями в процессе национальной обороны, строительства и развития, обновления и международной интеграции. Премьер-министр Кубы выразил готовность выслушать опыт Вьетнама в разработке и реализации руководящих принципов и политики социально-экономического развития, интеграции и реагирования на вызовы мировой экономики.
На встрече обе стороны подтвердили свою решимость углублять образцовые отношения между Вьетнамом и Кубой, заложенные президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро Русом, а также многими поколениями руководителей и людей двух стран. Они договорились усилить пропаганду и просвещение молодого поколения об особой братской дружбе между Вьетнамом и Кубой.
Подчеркивая, что в ближайшее время Вьетнам и Куба проведут много важных мероприятий, в том числе празднование 50-летия исторического визита главнокомандующего Фиделя Кастро в Юг Вьетнама, 40-летия Договора о дружбе и сотрудничестве (19 октября 1982-2022 гг.), премьер-министр Мануэль Марреро Крус выразил уверенность, что в ближайшее время тесные братские отношения между Вьетнамом и Кубой вступят в новый этап развития на благо двух народов, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в двух регионах и во всем мире.