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Президент Нгуен Суан Фук завершил официальный визит в Королевство Таиланд
В ходе визита президент Нгуен Суан Фук и его супруга имели встречу с королем Маха Вачиралонгкорном и королевой Таиланда, встречу с Председателем НС Таиланда Чуаном Ликпаем.
По случаю визита в Таиланд президент Нгуен Суан Фук провел время с президентом Ассоциации вьетнамско-таиландской дружбы и имел встречу с руководителями ряда ведущих тайских предприятий и корпораций, работающих во Вьетнаме, таких как SCG, Амата, СР. Президент встретился с 350 типичными вьетнамско-тайскими предприятиями, посетил церемонию открытия Недели вьетнамских товаров в Таиланде и встретился с официальными лицами и сотрудниками посольства, Генерального консульства и вьетнамцами в Таиланде.
В рамках 29-й встречи лидеров экономик АТЭС, президент Нгуен Суан Фук принял участие в 1-й узкой сессии, неформальном диалоге между лидерами экономик АТЭС и приглашенными гостями, в рабочем обеде между лидерами экономик АТЭС и гостями.
Президент Нгуен Суан Фук также принял участие в пленарном заседании и тематической панельной дискуссии Диалог с членами Делового консультативного совета АТЭС (ДКС); посетили 2-ю узкую сессию и присутствовали на гала-ужине – приеме в честь недели саммита АТЭС под председательством премьер-министра Таиланда и его супруги.
В кулуарах Недели саммитов АТЭС 2022 года президент Нгуен Суан Фук провел ряд двусторонних встреч и контактов с лидерами экономик-членов АТЭС, в том числе Китай, США, Филиппины и Сингапур, Корею, Австралию, Канаду, Францию, Чили, Перу. Президент также провел встречи с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии, главой Специального административного района Гонконг (Китай) и Генеральным директором Международного валютного фонда (МВФ).