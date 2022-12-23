НОВОСТИ
Президент Нгуен Суан Фук встретился с руководителями Индонезии
Председатель Совета народных представителей Индонезии Пуан Махарани согласилась с Президентом Вьетнама в том, что два Парламента должны активизировать обмен делегациями руководителей и комитетов для обмена опытом законотворчества и координации действий в надзоре за реализацией соглашений о сотрудничестве между двумя странами, чтобы развивать роли законодательных органов в укреплении двусторонних отношений.
В тот же день Президент Нгуен Суан Фук встретился с и.о. Председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Арсулом Сани.
Руководители двух стран договорились содействовать подписанию Парламентами двух стран нового соглашения о сотрудничестве, заменяющего соглашение, подписанное в 2010 году, и служащего основой для проведения мероприятий по сотрудничеству в соответствии с отношениями стратегического партнерства. Президент Нгуен Суан Фук обратился к Народному консультативному конгрессу Индонезии с просьбой поддержать установление новых побратимских отношений между местностями двух стран с целью укрепления народной дипломатии, сотрудничества в сферах туризма, торговли и инвестиций.
Ранее Президент Нгуен Суан Фук возложил венок к монументу национальных героев Индонезии.
В тот же день Президент Нгуен Суан Фук встретился с должностными лицами, сотрудниками представительств Вьетнама и представителями сообщества вьетнамцев в Индонезии.