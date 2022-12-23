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Президент Нгуен Суан Фук встретился с руководителями Индонезии

22 декабря в Джакарте Президент Нгуен Суан Фук встретился с Председателем Совета народных представителей Индонезии Пуан Махарани.
  Президент Нгуен Суан Фук и Председатель Совета народных представителей Индонезии Пуан Махарани. Фото: ВИА  
Президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что Вьетнам будет активно поддерживать Индонезию в выполнении роли Председателя АСЕАН-2023 и Председателя 44-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН. Он выразил желание, чтобы Парламенты двух стран продолжали координировать действия и поддерживать сохранение общей позиции АСЕАН по вопросам Восточного моря и урегулированию споров мирным путем на основе международного права.

Председатель Совета народных представителей Индонезии Пуан Махарани согласилась с Президентом Вьетнама в том, что два Парламента должны активизировать обмен делегациями руководителей и комитетов для обмена опытом законотворчества и координации действий в надзоре за реализацией соглашений о сотрудничестве между двумя странами, чтобы развивать роли законодательных органов в укреплении двусторонних отношений.

В тот же день Президент Нгуен Суан Фук встретился с и.о. Председателя Народного консультативного конгресса Индонезии Арсулом Сани.

Руководители двух стран договорились содействовать подписанию Парламентами двух стран нового соглашения о сотрудничестве, заменяющего соглашение, подписанное в 2010 году, и служащего основой для проведения мероприятий по сотрудничеству в соответствии с отношениями стратегического партнерства. Президент Нгуен Суан Фук обратился к Народному консультативному конгрессу Индонезии с просьбой поддержать установление новых побратимских отношений между местностями двух стран с целью укрепления народной дипломатии, сотрудничества в сферах туризма, торговли и инвестиций.

Ранее Президент Нгуен Суан Фук возложил венок к монументу национальных героев Индонезии.

В тот же день Президент Нгуен Суан Фук встретился с должностными лицами, сотрудниками представительств Вьетнама и представителями сообщества вьетнамцев в Индонезии.

Нянзан/ИЖВ

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По случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Республикой Корея (РК) (22 декабря 1992 г.) 22 декабря Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Президент Нгуен Суан Фук направили поздравительные телеграммы Президенту РК Юн Сок Ёлю, Премьер-министр Фам Минь Тьинь – Премьер-министру РК Хан Док Су, Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ – Председателю НС РК Ким Чин Пё.
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