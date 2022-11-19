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НОВОСТИ

Президент нанес визит вежливости королю Таиланда

18 ноября в рамках официального визита в Таиланд и участия в 29-й Неделе лидеров экономик АТЭС Президент Нгуен Суан Фук с супругой нанес визит вежливости королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну и королеве Сутиде.
  Президент Нгуен Суан Фук и супруга встретились с королем Маха Вачиралонгкорном и королевой Таиланда. Фото: baoquocte  
18 ноября в рамках официального визита в Таиланд и участия в 29-й Неделе лидеров экономик АТЭС Президент Нгуен Суан Фук с супругой нанес визит вежливости королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну и королеве Сутиде.

Приветствуя президента Нгуен Суан Фука, король поздравил Вьетнам с социально-экономическим развитием и восстановлением после COVID-19.

Со своей стороны, вьетнамский лидер сказал, что он впечатлен ростом Таиланда после пандемии, и считает, что под мудрым правлением короля и усилиями королевского правительства и народа страна будет процветать и дальше и повысит свою роль в региональном и мировом арене.

Он поблагодарил тайскую королевскую семью за спонсирование проектов во Вьетнаме в области образования и развития общества, основанных на экономической философии покойного короля Рамы. По словам Нгуен Суан Фук, эти проекты помогли сельским жителям справиться с трудностями и улучшить свою жизнь.

Президент выразил надежду, что король и правительство Таиланда продолжат создавать благоприятные условия для вьетнамской общины и поддерживать развитие вьетнамской культуры в стране как основу для укрепления взаимопонимания и межличного обмена.

Король подтвердил, что королевская семья будет уделять больше внимания реализации проектов сотрудничества и поддержке Вьетнама и вьетнамской общины в Таиланде, способствуя развитию двусторонней дружбы и сотрудничества.

По этому случаю Нгуен Суан Фук пригласил короля и королеву посетить Вьетнам в подходящее время в будущем.

ВИА

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