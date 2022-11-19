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Президент нанес визит вежливости королю Таиланда
Приветствуя президента Нгуен Суан Фука, король поздравил Вьетнам с социально-экономическим развитием и восстановлением после COVID-19.
Со своей стороны, вьетнамский лидер сказал, что он впечатлен ростом Таиланда после пандемии, и считает, что под мудрым правлением короля и усилиями королевского правительства и народа страна будет процветать и дальше и повысит свою роль в региональном и мировом арене.
Он поблагодарил тайскую королевскую семью за спонсирование проектов во Вьетнаме в области образования и развития общества, основанных на экономической философии покойного короля Рамы. По словам Нгуен Суан Фук, эти проекты помогли сельским жителям справиться с трудностями и улучшить свою жизнь.
Президент выразил надежду, что король и правительство Таиланда продолжат создавать благоприятные условия для вьетнамской общины и поддерживать развитие вьетнамской культуры в стране как основу для укрепления взаимопонимания и межличного обмена.
Король подтвердил, что королевская семья будет уделять больше внимания реализации проектов сотрудничества и поддержке Вьетнама и вьетнамской общины в Таиланде, способствуя развитию двусторонней дружбы и сотрудничества.
По этому случаю Нгуен Суан Фук пригласил короля и королеву посетить Вьетнам в подходящее время в будущем.