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Президент наградил орденом Труда спортсменов, отличившихся на SEA Games 31

31 мая президент Нгуен Суан Фук подписал Решение о награждении орденом Труда спортсменов, добившихся высоких результатов на 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31).
    Женская сборная Вьетнама по футболу держала национальный флаг и пробежала по стадиону Камфа, отпразднуя золотую медаль на 31-х Играх Юго-Восточной Азии. Фото: Vietnam+  
Соответственно, решением президента награждены орденом Труда второй степени 4 спортсмена, которые завоевали от 3 до 5 золотых медалей в SEA Games 31.

Президент Нгуен Суан Фук также наградил орденом Труда третьей степени 2 коллектива и 19 лиц, в том числе мужская футбольная сборная до 23 лет, женская футбольная сборная, которые завоевали золотые медали SEA Games 31.

19 награжденных почетным орденом лиц включают 10 спортсменок и 9 спортсменов, в том числе 8 установили новые рекорды SEA Games 31 и один трехкратный рекордсмен Игр./.

(Настоящее решение вступает в силу со дня подписания)


ВИА

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