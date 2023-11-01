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Президент Монголии начал государственный визит во Вьетнам
В международном аэропорту Нойбай монгольскую делегацию встретили заведующий Канцелярией Президента государства Ле Кхань Кхай, председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань, постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву, посол Вьетнама в Монголии Доан Кхань Там и др.
Визит проходит в контексте того, что в 2024 году обе страны будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений.
Монголия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом (17 ноября 1954 г.), а Вьетнам стал первым государством в Юго-Восточной Азии, с которым Монголия установила дипломатические отношения.
За прошедшие почти семь десятилетий вьетнамо-монгольская дружба постоянно укреплялась и активно развивалась. Хотя объем двусторонней торговли оставался скромным, статистика свидетельствует о его прогрессе: в 2021 г. он вырос с 81 млн. долл. до 85 млн. долл. в прошлом году, а за первые семь месяцев этого года составил 65 млн. долл.
Обе страны взаимно поддерживают друг друга на международных форумах, а также обмениваются визитами своих высокопоставленных руководителей.
Ожидается, что визит монгольского лидера поспособствует укреплению дружбы, солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.