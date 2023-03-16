Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент: Молодым военным нужна воля и интеллект в новой эпохе

Утром 16 марта в Ханое Центральная военная комиссия Министерства национальной обороны организовала программу поощрения перспективных молодых солдат в 2022 году. Президент Во Ван Тхыонг присутствовал и выступил с напутствующей речью.
  Президент Во Ван Тхыонг присутствовал на церемонии награждения. Фото: ВИА  
На церемонии также присутствовали члены Политбюро: генерал Фан Ван Жанг, министр национальной обороны, генерал Лыонг Кыонг, заведующий политическим генеральным управлением Вьетнамской народной армии.

Программа направлена на признание, поощрение, восхваление и почитание типичных молодых примеров в армии, мотивируя их к постоянному стремлению и саморазвитию.

Выступая на церемонии, президент Во Ван Тхыонг заявил, что на протяжении многих лет под руководством Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны, партийных комитетов и командиров всех уровней, молодые военные постоянно стремились преодолевать трудности, творчески выполняя задачи обучения, боевой подготовки, научных исследований, тылового и технического обеспечения, производства, мобилизации масс, спасательную работу в стране и за рубежом, участвуя в оборонной внешней деятельности, миротворческих операциях ООН...

От имени руководителей Партии и государства президент Во Ван Тхыонг тепло поздравил и высоко оценил достижения армейской молодежи и перспективных молодых солдат в 2022 году.

Президент предложил каждому военнослужащему и члену молодежного союза полностью и глубоко осознать ценность мира и национального воссоединения, глубокое чувство ответственности за защиту Отечества, быть более решительными в сохранении суверенитета и территориальной целостности Отечества, защищать мирную и стабильную среду для развития страны, мирную жизнь людей, проявить абсолютную верность Партии, Отечеству и народу, обладать стойкой политической волей, дееспособностью и квалификацией для того, чтобы можно было выполнить любую задачу, преодолеть любую трудность и победить любого врага.

Военная молодежь должна следовать девизу: «Прекрасные устремления - Высокая ответственность – Хорошая учеба - Хорошие поступки - Крепкая солидарность – Строгая дисциплина», что действительно олицетворяет храбрость и мудрость вьетнамской молодежи в эту новую эпоху.

Президент предположил, что необходимо продолжать развивать и повышать качество и эффективность революционных движений армейской молодежи, постоянно обновляя содержание и формы работы, тиражировать во всей армии хорошие примеры и практики; продвигать движения «Военная молодежь кует добродетель, практикует талант, старается быть достойной званию армии Дяди Хо» в связи с реализацией кампании «Продвижение традиций, посвящение талантов, прославление традиций армии Дяди Хо в новую эпоху».

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию

Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию

По данным Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли) со ссылкой на данные Европейского статистического агентства, в 2022 году Испания импортировала с мирового рынка 376,45 тыс. тонн кофе на сумму 1,37 млрд. евро (эквивалентно 1,46 млрд. долл. США), что на 11% больше по объему и на 47,5% по стоимости по сравнению с 2021 годом.
ПОДРОБНЕЕ

Top