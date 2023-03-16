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Президент: Молодым военным нужна воля и интеллект в новой эпохе
Программа направлена на признание, поощрение, восхваление и почитание типичных молодых примеров в армии, мотивируя их к постоянному стремлению и саморазвитию.
Выступая на церемонии, президент Во Ван Тхыонг заявил, что на протяжении многих лет под руководством Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны, партийных комитетов и командиров всех уровней, молодые военные постоянно стремились преодолевать трудности, творчески выполняя задачи обучения, боевой подготовки, научных исследований, тылового и технического обеспечения, производства, мобилизации масс, спасательную работу в стране и за рубежом, участвуя в оборонной внешней деятельности, миротворческих операциях ООН...
От имени руководителей Партии и государства президент Во Ван Тхыонг тепло поздравил и высоко оценил достижения армейской молодежи и перспективных молодых солдат в 2022 году.
Президент предложил каждому военнослужащему и члену молодежного союза полностью и глубоко осознать ценность мира и национального воссоединения, глубокое чувство ответственности за защиту Отечества, быть более решительными в сохранении суверенитета и территориальной целостности Отечества, защищать мирную и стабильную среду для развития страны, мирную жизнь людей, проявить абсолютную верность Партии, Отечеству и народу, обладать стойкой политической волей, дееспособностью и квалификацией для того, чтобы можно было выполнить любую задачу, преодолеть любую трудность и победить любого врага.
Военная молодежь должна следовать девизу: «Прекрасные устремления - Высокая ответственность – Хорошая учеба - Хорошие поступки - Крепкая солидарность – Строгая дисциплина», что действительно олицетворяет храбрость и мудрость вьетнамской молодежи в эту новую эпоху.
Президент предположил, что необходимо продолжать развивать и повышать качество и эффективность революционных движений армейской молодежи, постоянно обновляя содержание и формы работы, тиражировать во всей армии хорошие примеры и практики; продвигать движения «Военная молодежь кует добродетель, практикует талант, старается быть достойной званию армии Дяди Хо» в связи с реализацией кампании «Продвижение традиций, посвящение талантов, прославление традиций армии Дяди Хо в новую эпоху».