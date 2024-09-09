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Президент Мозамбика прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

8 сентября во второй половине дня президент Мозамбика Филипе Жасинту Нюси и его супруга прибыли в Ханой, начав свой трехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама и его супруги.
  Президент Мозамбика Филипе Жасинту Нюси с супругой в международном аэропорту Ной Бай. Фото: ВИA  
Эта поездка - первый визит президента Филипе Жасинту Нюси во Вьетнам с момента вступления в должность, а также первый визит президента Мозамбика в страну Юго-Восточной Азии за последние 17 лет.

В международном аэропорту Нойбай президента Филипе Жасинту Нюси и его супругу встретили заведующий Канцелярией президента Ле Кхань Хай, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг, посол Вьетнама в Мозамбике Фам Хоанг Ким и ряд других официальных лиц.

В связи с тем, что в следующем году Вьетнам и Мозамбик будут отмечать 50-ю годовщину установления дипломатических отношений, визит направлен на укрепление сотрудничества в традиционных областях и расширение в новые сферы, такие как телекоммуникации, энергетика и полезные ископаемые, рыболовство и цифровая трансформация.

В ходе визита запланированы встречи и переговоры президента Филипе Жасинту Нюси с ключевыми руководителями Вьетнама, посещение ряда предприятий, образовательных и культурных учреждений, а также исторических мест. Также ожидается, что стороны подпишут несколько важных документов о сотрудничестве в наиболее востребованных областях.

Вьетнам и Мозамбик установили дипломатические отношения 25 июня 1975 года. В последние годы между двумя странами осуществляется обмен делегациями, поддерживаются такие механизмы сотрудничества, как Межправительственный комитет и политические консультации, что закладывает основу для развития всестороннего сотрудничества. Обе стороны активно координируют и поддерживают друг друга на многосторонних форумах.

Что касается торговли и инвестиций, то в прошлом году Вьетнам получил 127 миллионов долларов США от экспорта в Мозамбик, основными товарами которого были удобрения, одежда и сельскохозяйственное оборудование. Импорт из Мозамбика составил почти 420 миллионов долларов США, основными товарами были уголь и орехи кешью.

Инвестиции вьетнамского бизнеса в Мозамбик - яркое пятно в экономическом сотрудничестве между двумя странами, в частности, успех Movitel - совместного предприятия вьетнамской Viettel Group и мозамбикской компании SPI, созданного в 2012 году с инвестициями в размере более 600 миллионов долларов США. В настоящее время компания входит в тройку лидеров по объему поступлений в государственный бюджет Мозамбика, предоставляя разнообразные телекоммуникационные и IT-услуги.

Кроме того, две страны успешно реализовали несколько сельскохозяйственных проектов, в частности, первую фазу проекта по сотрудничеству в области исследований и разработок продовольственных культур в Мозамбике в 2013-2017 годах, с потенциалом для второй фазы в ближайшем будущем.

В настоящее время вьетнамская община в Мозамбике насчитывает около 200 человек, в основном это менеджеры и сотрудники, работающие в компании Movitel. Остальные - специалисты в области образования и здравоохранения.

ВИА/ИЖВ

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