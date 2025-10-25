НОВОСТИ
Президент Лыонг Кыонг: Ханойская конвенция – живое свидетельство духа солидарности и верховенства закона
Конвенция ООН о борьбе с киберпреступностью была инициирована в 2019 году в ответ на насущную необходимость выработать всеобъемлющую правовую базу для решения глобальных вызовов в области нетрадиционной безопасности, изменения климата и устойчивого развития. После пяти лет переговоров Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила документ 24 декабря 2024 года.
Президент Лыонг Кыонг, выступая с приветственным словом, отметил, что это историческое событие знаменует начало новой эры глобального сотрудничества в киберпространстве, не только создавая первый универсальный правовой инструмент, но и подтверждая жизнеспособность многосторонности — когда страны, преодолевая разногласия, готовы вместе нести ответственность за общий мир, безопасность, стабильность и развитие.
Президент подчеркнул, что тема церемонии — «Борьба с киберпреступностью, разделяя ответственность, устремляясь в будущее» — отражает дух международной солидарности и общее стремление всех государств создать безопасное, здоровое и устойчивое киберпространство.
По его словам, человечество уже вступило в киберпространство, где каждая строка данных, каждое технологическое действие и каждое цифровое взаимодействие может влиять на безопасность, экономику, развитие и будущее наций. Киберпространство стало не только новой сферой развития, но и новым фронтом глобальной безопасности, где возможности и риски тесно переплетены, а технологический прогресс должен сопровождаться этикой и ответственностью.
Президент отметил, что вместе с бурным развитием цифровых технологий преступность в киберпространстве растёт по масштабам, сложности и последствиям, становясь прямым вызовом национальной безопасности, устойчивому развитию и благополучию граждан. Поэтому защита суверенитета, интересов и безопасности страны, а также охрана киберпространства являются не только требованием времени, но и необходимым условием быстрого и устойчивого развития, укрепления мира и всеобщего процветания.
Президент подчеркнул, что Ханойская конвенция — это живое доказательство духа солидарности и верховенства закона, отражающее согласие, жизнеспособность многостороннего сотрудничества и центральную роль ООН.
Ханойская конвенция несёт три чётких и долгосрочных послания миру:
подтверждение приверженности формированию порядка, обеспечивающего безопасность и стабильность в киберпространстве на основе международного права; утверждение духа взаимопомощи, сопричастности и поддержки; провозглашение, что высшая цель всех усилий — это человек: технологии должны служить жизни, развитию и всеобщим возможностям, не оставляя никого позади в процессе глобальной цифровизации.
Президент подчеркнул, что эти три послания воплощают основополагающий дух Ханойской конвенции и отражают принципы, которых Вьетнам неизменно придерживается в международной интеграции: закон — как фундамент, сотрудничество — как движущая сила, человек — как центр и цель всех усилий.
С опорой на независимую, миролюбивую и открытую внешнюю политику, курс на многосторонность и диверсификацию, активное и ответственное участие в международных делах, проведение церемонии открытия и подписание Конвенции первыми стали для Вьетнама свидетельством его твёрдой приверженности верховенству права, выполнению международных обязательств и укреплению глобального правового порядка в киберпространстве.
Президент призвал все государства-участники как можно скорее ратифицировать Конвенцию, чтобы она вступила в силу и способствовала созданию справедливого, инклюзивного и основанного на законах цифрового порядка.
Выступая на церемонии, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Вьетнаму за его ведущую роль, дух сотрудничества и высокий уровень организации, подчеркнув, что Ханой является городом, воплощающим дух цифровой эпохи — инновационности, динамичности и открытости.
Гутерриш отметил, что человечество переживает технологическую трансформацию, не имеющую аналогов, и хотя она сближает мир, она несёт всё больше рисков. Ханойская конвенция, по его словам, является первым за более чем два десятилетия глобальным договором в области уголовного права, создающим общую правовую основу для международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью.
Генеральный секретарь призвал страны как можно скорее ратифицировать и реализовать Конвенцию, превратив обязательства в конкретные действия для обеспечения глобальной кибербезопасности, и подтвердил, что ООН будет сопровождать этот процесс через Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Управление по правовым вопросам (OLA).
Он подчеркнул, что, подписывая этот документ, мировое сообщество закладывает основу для безопасного, гуманного и мирного киберпространства, служащего всеобщему процветанию.
В свою очередь, исполнительный директор UNODC Гада Уали отметила, что принятие и подписание Конвенции стало важной вехой после пяти лет сложных переговоров, и выразила благодарность Вьетнаму за инициативу и лидерство в объединении международного сообщества для совместной борьбы с глобальной киберпреступностью.
По её словам, наступила новая эра киберпреступности — с развитием искусственного интеллекта, криптовалют и цифровых технологий угрозы становятся всё более изощрёнными и трансграничными. Ханойская конвенция создаёт единую правовую базу, унифицирует стандарты, регулирует обмен электронными доказательствами и укрепляет судебное сотрудничество при уважении прав человека.
Гада Уали призвала государства ускорить процесс подписания, ратификации и реализации Конвенции, инвестировать в развитие потенциала, правовые рамки и международное сотрудничество, особенно в поддержку развивающихся стран, подчеркнув, что UNODC продолжит оказывать техническую помощь для эффективного воплощения положений Конвенции и формирования более безопасного, гуманного и процветающего киберпространства.
Сразу после церемонии открытия Президент Лыонг Кыонг, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие делегаты стали свидетелями официального подписания представителями различных стран Конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью, проведённого Управлением по правовым вопросам ООН (OLA).