Президент Лыонг Кыонг: Ханойская конвенция – живое свидетельство духа солидарности и верховенства закона

Президент Лыонг Кыонг выступает с речью на церемонии открытия подписания Ханойской конвенции. Фото: ВИА

В мероприятии приняли участие члены Политбюро: секретарь ЦК партии, заведующий Отделом внутренней политики ЦК КПВ Фан Динь Чак; директор Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг; министр общественной безопасности, генерал Лыонг Там Куанг; а также высокопоставленные представители около 110 стран и многочисленных международных организаций, в том числе представители 60 государств, подписавших Конвенцию.Конвенция ООН о борьбе с киберпреступностью была инициирована в 2019 году в ответ на насущную необходимость выработать всеобъемлющую правовую базу для решения глобальных вызовов в области нетрадиционной безопасности, изменения климата и устойчивого развития. После пяти лет переговоров Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила документ 24 декабря 2024 года.