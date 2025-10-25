Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Президент Лыонг Кыонг: Ханойская конвенция – живое свидетельство духа солидарности и верховенства закона

Утром 25 октября в Национальном конференц-центре торжественно состоялась церемония открытия для подписания и саммит по Конвенции Организации Объединённых Наций о борьбе с киберпреступностью (Ханойская конвенция) под девизом «Борьба с киберпреступностью, разделяя ответственность, устремляясь в будущее». Церемонию возглавил Президент Лыонг Кыонг при участии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
  Президент Лыонг Кыонг выступает с речью на церемонии открытия подписания Ханойской конвенции. Фото: ВИА  
В мероприятии приняли участие члены Политбюро: секретарь ЦК партии, заведующий Отделом внутренней политики ЦК КПВ Фан Динь Чак; директор Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг; министр общественной безопасности, генерал Лыонг Там Куанг; а также высокопоставленные представители около 110 стран и многочисленных международных организаций, в том числе представители 60 государств, подписавших Конвенцию.

Конвенция ООН о борьбе с киберпреступностью была инициирована в 2019 году в ответ на насущную необходимость выработать всеобъемлющую правовую базу для решения глобальных вызовов в области нетрадиционной безопасности, изменения климата и устойчивого развития. После пяти лет переговоров Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила документ 24 декабря 2024 года.
  Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выступает на заседании высокого уровня церемонии открытия подписания Ханойской конвенции. Фото: ВИА  
Конвенция состоит из девяти глав и 71 статьи, предусматривает комплексный подход к предупреждению и борьбе с глобальной киберпреступностью, а также обеспечивает соблюдение принципов прав человека. Документ регулирует применение традиционных методов уголовного расследования в цифровой среде и усиливает международное сотрудничество.

Президент Лыонг Кыонг, выступая с приветственным словом, отметил, что это историческое событие знаменует начало новой эры глобального сотрудничества в киберпространстве, не только создавая первый универсальный правовой инструмент, но и подтверждая жизнеспособность многосторонности — когда страны, преодолевая разногласия, готовы вместе нести ответственность за общий мир, безопасность, стабильность и развитие.

Президент подчеркнул, что тема церемонии — «Борьба с киберпреступностью, разделяя ответственность, устремляясь в будущее» — отражает дух международной солидарности и общее стремление всех государств создать безопасное, здоровое и устойчивое киберпространство.

По его словам, человечество уже вступило в киберпространство, где каждая строка данных, каждое технологическое действие и каждое цифровое взаимодействие может влиять на безопасность, экономику, развитие и будущее наций. Киберпространство стало не только новой сферой развития, но и новым фронтом глобальной безопасности, где возможности и риски тесно переплетены, а технологический прогресс должен сопровождаться этикой и ответственностью.

Президент отметил, что вместе с бурным развитием цифровых технологий преступность в киберпространстве растёт по масштабам, сложности и последствиям, становясь прямым вызовом национальной безопасности, устойчивому развитию и благополучию граждан. Поэтому защита суверенитета, интересов и безопасности страны, а также охрана киберпространства являются не только требованием времени, но и необходимым условием быстрого и устойчивого развития, укрепления мира и всеобщего процветания.

Президент подчеркнул, что Ханойская конвенция — это живое доказательство духа солидарности и верховенства закона, отражающее согласие, жизнеспособность многостороннего сотрудничества и центральную роль ООН.

Ханойская конвенция несёт три чётких и долгосрочных послания миру:
подтверждение приверженности формированию порядка, обеспечивающего безопасность и стабильность в киберпространстве на основе международного права; утверждение духа взаимопомощи, сопричастности и поддержки; провозглашение, что высшая цель всех усилий — это человек: технологии должны служить жизни, развитию и всеобщим возможностям, не оставляя никого позади в процессе глобальной цифровизации.

Президент подчеркнул, что эти три послания воплощают основополагающий дух Ханойской конвенции и отражают принципы, которых Вьетнам неизменно придерживается в международной интеграции: закон — как фундамент, сотрудничество — как движущая сила, человек — как центр и цель всех усилий.

С опорой на независимую, миролюбивую и открытую внешнюю политику, курс на многосторонность и диверсификацию, активное и ответственное участие в международных делах, проведение церемонии открытия и подписание Конвенции первыми стали для Вьетнама свидетельством его твёрдой приверженности верховенству права, выполнению международных обязательств и укреплению глобального правового порядка в киберпространстве.

Президент призвал все государства-участники как можно скорее ратифицировать Конвенцию, чтобы она вступила в силу и способствовала созданию справедливого, инклюзивного и основанного на законах цифрового порядка.

Выступая на церемонии, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Вьетнаму за его ведущую роль, дух сотрудничества и высокий уровень организации, подчеркнув, что Ханой является городом, воплощающим дух цифровой эпохи — инновационности, динамичности и открытости.

Гутерриш отметил, что человечество переживает технологическую трансформацию, не имеющую аналогов, и хотя она сближает мир, она несёт всё больше рисков. Ханойская конвенция, по его словам, является первым за более чем два десятилетия глобальным договором в области уголовного права, создающим общую правовую основу для международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью.

Генеральный секретарь призвал страны как можно скорее ратифицировать и реализовать Конвенцию, превратив обязательства в конкретные действия для обеспечения глобальной кибербезопасности, и подтвердил, что ООН будет сопровождать этот процесс через Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Управление по правовым вопросам (OLA).

Он подчеркнул, что, подписывая этот документ, мировое сообщество закладывает основу для безопасного, гуманного и мирного киберпространства, служащего всеобщему процветанию.

В свою очередь, исполнительный директор UNODC Гада Уали отметила, что принятие и подписание Конвенции стало важной вехой после пяти лет сложных переговоров, и выразила благодарность Вьетнаму за инициативу и лидерство в объединении международного сообщества для совместной борьбы с глобальной киберпреступностью.

По её словам, наступила новая эра киберпреступности — с развитием искусственного интеллекта, криптовалют и цифровых технологий угрозы становятся всё более изощрёнными и трансграничными. Ханойская конвенция создаёт единую правовую базу, унифицирует стандарты, регулирует обмен электронными доказательствами и укрепляет судебное сотрудничество при уважении прав человека.

Гада Уали призвала государства ускорить процесс подписания, ратификации и реализации Конвенции, инвестировать в развитие потенциала, правовые рамки и международное сотрудничество, особенно в поддержку развивающихся стран, подчеркнув, что UNODC продолжит оказывать техническую помощь для эффективного воплощения положений Конвенции и формирования более безопасного, гуманного и процветающего киберпространства.

Сразу после церемонии открытия Президент Лыонг Кыонг, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие делегаты стали свидетелями официального подписания представителями различных стран Конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью, проведённого Управлением по правовым вопросам ООН (OLA).


ВИА/ИЖВ

