НОВОСТИ
Президент Лыонг Кыонг успешно завершил государственный визит в Лаос
В рамках визита Президент Лыонг Кыонг провёл важные переговоры с Генеральным секретарём и Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также встретился с Председателем Национального собрания Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом и Премьер-министром Сонексаем Сипхандоном.
Генеральный секретарь и Президент Лаоса Тхонглун Сисулит высоко оценил значение первого визита Президента Вьетнама в Лаос в новой должности. Он подчеркнул, что визит отражает важность, которую партия, государство Вьетнама и сам Президент Лыонг Кыонг придают великой дружбе, особой солидарности и всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Сисулит отметил, что визит стал важной вехой в углублении отношений между двумя партиями и государствами, делая их более содержательными, эффективными и практичными, способствуя процессу обновления, строительства и защиты Родины каждой страны.
В ходе переговоров и встреч стороны обменялись мнениями и согласовали основные направления развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу. Было решено укреплять политическое доверие и приверженность, поддерживать регулярные визиты и контакты на высоком уровне, а также развивать обмены и сотрудничество между народами двух стран с использованием различных гибких и разнообразных форм.
Стороны также вновь подчеркнули важность и приоритетность укрепления и расширения великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, рассматривая это как неоценимое достояние и ключевой элемент революционного пути каждой страны. Было согласовано, что необходимо искать новые и прорывные методы повышения эффективности сотрудничества в экономической, культурной и научно-технической сферах, опираясь на максимальное использование потенциала и сильных сторон обеих стран.
Президент Лыонг Кыонг также провёл встречи с рядом бывших высокопоставленных руководителей Лаоса, работал с посольством Вьетнама, встречался с представителями различных организаций, предпринимателями, интеллектуалами и вьетнамской диаспорой в Лаосе, а также принял участие в других значимых мероприятиях. Особо стоит отметить, что Президент Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приняли участие в программе дружбы «Вьетнам — Лаос: наши две страны — дружба глубже, чем Красная река и река Меконг», которая собрала множество ветеранов и представителей поколений лаосских студентов, обучавшихся во Вьетнаме, а также студентов из Вьетнама, обучающихся в Лаосе.
Это событие стало ярким свидетельством прочных и неразрывных братских связей между партиями и народами двух стран, а также крепкой дружбы и взаимного уважения, которые обе стороны проявляют друг к другу на протяжении всей истории двух народов.