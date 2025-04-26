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Президент Лыонг Кыонг успешно завершил государственный визит в Лаос

По данным ВИА, вечером 25 апреля Президент Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама вернулись в Ханой, успешно завершив государственный визит в Лаос по приглашению Генерального секретаря и Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
  Президент Лыонг Кыонг успешно завершил государственный визит в Лаос. Фото: ВИА  
Это был первый официальный визит Президента Лыонг Кыонга в Лаос в его новой должности. Визит состоялся на фоне продолжающегося укрепления великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом. Обе стороны подтвердили свою решимость углублять и развивать двусторонние отношения в новых условиях, соответствующих реалиям каждой страны. Этот визит также стал выражением глубокой дружбы и послужил возможностью для двух партий и двух стран вспомнить свои прочные традиции братства — уникальные отношения, которые олицетворяются в "неповторимой дружбе" и "глубоких чувствах, как реки Хонгха и Кьюлонг", символизируя братские и товарищеские связи, сформировавшиеся в годы борьбы за независимость и строительства государств.

В рамках визита Президент Лыонг Кыонг провёл важные переговоры с Генеральным секретарём и Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также встретился с Председателем Национального собрания Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом и Премьер-министром Сонексаем Сипхандоном.

Генеральный секретарь и Президент Лаоса Тхонглун Сисулит высоко оценил значение первого визита Президента Вьетнама в Лаос в новой должности. Он подчеркнул, что визит отражает важность, которую партия, государство Вьетнама и сам Президент Лыонг Кыонг придают великой дружбе, особой солидарности и всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Сисулит отметил, что визит стал важной вехой в углублении отношений между двумя партиями и государствами, делая их более содержательными, эффективными и практичными, способствуя процессу обновления, строительства и защиты Родины каждой страны.

В ходе переговоров и встреч стороны обменялись мнениями и согласовали основные направления развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу. Было решено укреплять политическое доверие и приверженность, поддерживать регулярные визиты и контакты на высоком уровне, а также развивать обмены и сотрудничество между народами двух стран с использованием различных гибких и разнообразных форм.

Стороны также вновь подчеркнули важность и приоритетность укрепления и расширения великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, рассматривая это как неоценимое достояние и ключевой элемент революционного пути каждой страны. Было согласовано, что необходимо искать новые и прорывные методы повышения эффективности сотрудничества в экономической, культурной и научно-технической сферах, опираясь на максимальное использование потенциала и сильных сторон обеих стран.

Президент Лыонг Кыонг также провёл встречи с рядом бывших высокопоставленных руководителей Лаоса, работал с посольством Вьетнама, встречался с представителями различных организаций, предпринимателями, интеллектуалами и вьетнамской диаспорой в Лаосе, а также принял участие в других значимых мероприятиях. Особо стоит отметить, что Президент Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приняли участие в программе дружбы «Вьетнам — Лаос: наши две страны — дружба глубже, чем Красная река и река Меконг», которая собрала множество ветеранов и представителей поколений лаосских студентов, обучавшихся во Вьетнаме, а также студентов из Вьетнама, обучающихся в Лаосе.

Это событие стало ярким свидетельством прочных и неразрывных братских связей между партиями и народами двух стран, а также крепкой дружбы и взаимного уважения, которые обе стороны проявляют друг к другу на протяжении всей истории двух народов.

ВИА/ИЖВ

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Визит Президента Лыонг Кыонга передал мощный сигнал о вечных ценностях особых отношений между Вьетнамом и Лаосом

По сообщению специального корреспондента ВИА, вечером 25 апреля Президент Лыонг Кыонг и высокопоставленная делегация Вьетнама вернулись в международный аэропорт Нойбай в столице Ханое, успешно завершив государственный визит в Лаос по приглашению Генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.
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