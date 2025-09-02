Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Президент Лыонг Кыонг: С мудростью и несгибаемой волей вьетнамский народ будет и впредь покорять новые вершины

Вечером 1 сентября в Национальном конференц-центре руководство Партии и Государства Вьетнама организовало торжественный банкет по случаю 80-летия Национального праздника – Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.).
  Генсек ЦК КПВ То Лам, президент Лыонг Кыонг и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман проводят поздравительную церемонию. Фото: ВИА  
На банкете присутствовали: Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и супруга; бывший Генсекретарь Нонг Дык Манh; Президент Лыонг Кыонг и супруга; бывший Президент Нгуен Минь Чьет; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и супруга; бывший Председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган; член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту; член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьен; члены Политбюро, секретари ЦК, вице-президент, заместители премьер-министра, заместители председателя Национального собрания, бывшие руководители Партии и Государства; члены Центрального руководящего комитета по празднованию крупных годовщин и исторических событий страны; руководители центральных министерств, ведомств, организаций и представители руководства провинций и городов.

Также присутствовали Матери-Героини Вьетнама, выдающиеся герои народных вооружённых сил, герои труда, представители религиозных конфессий, национальных меньшинств, интеллигенции, учёные, деятели культуры и искусства, молодёжь, бизнес-сообщество и представители вьетнамской диаспоры.

Со стороны международных гостей: делегация Королевства Камбоджа во главе с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи Самдечем Течо Хун Сеном; делегация партии и государства Республики Куба во главе с Первым секретарём ЦК Компартии Кубы, Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом; делегация партии и государства Китайской Народной Республики во главе с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи; государственная делегация Республики Беларусь во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко; делегация партии и государства Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с вице-премьером Салеумсаем Коммаситом; делегация Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Владимировичем Якушевым; а также представители политических партий, правительств зарубежных стран, послы, поверенные в делах, главы представительств международных организаций во Вьетнаме и иностранные друзья.

Выступая от имени руководства Партии и Государства, Президент Лыонг Кыонг отметил, что ровно 80 лет назад, 2 сентября 1945 года, на исторической площади Бадинь Президент Хо Ши Мин зачитал бессмертную Декларацию независимости, торжественно провозгласив всему народу и миру о рождении Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, открыв новую эпоху – эпоху независимости, свободы и счастья вьетнамского народа. С тех пор, под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и любимого Хо Ши Мина, весь вьетнамский народ, проявляя единство и сплочённость, преодолевая трудности и испытания, добился великих, исторически значимых достижений.

От имени Государства и народа Вьетнама Президент Лыонг Кыонг выразил глубокую благодарность за искреннюю и деятельную поддержку, оказанную Вьетнаму международными друзьями, прогрессивными силами и миролюбивыми народами всего мира в деле борьбы за национальное освобождение в прошлом, а также в нынешнем строительстве и развитии страны. Президент тепло поблагодарил послов, поверенных в делах, представителей международных организаций во Вьетнаме за их постоянные усилия и активный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народом Вьетнама и народами других стран.

С верой в светлое будущее Президент подчеркнул: с волей и пылающим стремлением построить сильное государство, с мудростью и несгибаемой стойкостью вьетнамский народ продолжит покорять новые вершины, углублять обновление, активно интегрироваться в мир, зажигать и распространять пламя духа примирения, единства и международного сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

