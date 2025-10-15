Президент Лыонг Кыонг провёл совещание по подготовке к церемонии открытия для подписания Ханойской конвенции

Утром 15 октября в Президентском дворце Президент государства Лыонг Кыонг провёл рабочее совещание с соответствующими ведомствами по вопросам подготовки к церемонии открытия для подписания Конвенции Организации Объединённых Наций (ООН) против киберпреступности (Ханойская конвенция), которая пройдёт в Ханое 25–26 октября текущего года.



Согласно докладу Руководящего комитета по организации церемонии, по состоянию на 14 октября участие в мероприятии подтвердили 93 делегации во главе с высокопоставленными лидерами и руководителями министерств и ведомств зарубежных стран, а также более 1 000 делегатов и представителей средств массовой информации.



Министерство общественной безопасности и Министерство иностранных дел Вьетнама в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) разработали программу церемонии открытия для подписания, а также серию сопутствующих мероприятий, включая восемь мероприятий и дискуссий на высоком уровне, проводимых руководителями профильных министерств и ведомств Вьетнама и ЮНОДК, тридцать восемь специализированных семинаров и более двадцати выставочных стендов.

Подводя итоги совещания, Президент государства отметил, что Вьетнам, принимающий церемонию подписания Ханойской конвенции, ожидает участие Генерального секретаря ООН и многих лидеров зарубежных государств. Это знаменательная веха, поскольку впервые Вьетнам выступает принимающей стороной при открытии для подписания конвенции ООН, что особенно актуально в контексте глобальной борьбы с киберпреступностью.



Глава государства подчеркнул, что проведение церемонии под эгидой Вьетнама свидетельствует о том, что страна является ответственной принимающей стороной, надёжным другом и партнёром, активным и ответственным членом международного сообщества, готовым внести свой вклад в обеспечение мира, стабильности и развития во всём мире, в строгом соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.



Президент государства поручил ответственным органам активно и заблаговременно выполнять поставленные задачи, обеспечивать соблюдение графика, оперативно устранять возникающие затруднения, чтобы церемония открытия для подписания прошла успешно и стала возможностью для зарубежных друзей ближе познакомиться с гостеприимной страной и народом Вьетнама.