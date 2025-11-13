НОВОСТИ
Президент Лыонг Кыонг провёл переговоры с королём Иордании
Во время переговоров президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что этот визит имеет историческое значение, поскольку является первой официальной встречей на высшем уровне между двумя странами с момента установления дипломатических отношений 45 лет назад (1980–2025). Он выразил надежду, что визит откроет новую главу в двусторонних отношениях между Вьетнамом и Иорданией.
Отмечая, что Вьетнам и Иордания имеют много общего в духе стойкости и упорной борьбы за независимость и освобождение своих народов, президент заявил, что Вьетнам придаёт большое значение отношениям с Иорданией и стремится к их активному, содержательному и эффективному развитию во всех направлениях.
Согласившись с оценкой президента Лыонг Кыонга о схожести исторических и культурных черт двух стран и народов, король Абдалла II ибн Аль-Хусейн подчеркнул, что бесценным достоянием обеих стран являются трудолюбие и творческий потенциал их народов, высокий уровень образования, а также усилия по развитию науки, технологий и цифровой трансформации.
В духе открытости, доверия и взаимопонимания обе стороны отметили, что уровень двустороннего сотрудничества пока остаётся скромным и не соответствует потенциалу и ожиданиям руководства и народов двух стран, и выразили решимость вывести отношения на новый этап развития.
На этой основе президент Лыонг Кыонг и король Абдалла II ибн Аль-Хусейн договорились укреплять политическое доверие через обмен делегациями, особенно на высшем уровне; эффективно реализовывать Меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран, подписанный в ходе визита; рассмотреть возможность скорейшего подписания соглашений о создании других механизмов сотрудничества и назначения почётных консулов в каждой из стран для содействия взаимодействию.
Король Иордании предложил МИД обеих стран сыграть координирующую роль в обмене мерами по укреплению двустороннего сотрудничества, включая гармонизацию правовых норм для создания благоприятной правовой базы взаимодействия в различных областях.
На основе укреплённого политического доверия лидеры двух стран договорились продвигать сотрудничество и в других важных областях, включая оборону, безопасность, обмен информацией, обмен экспертами и кадрами между соответствующими структурами обороны и безопасности с целью углубления взаимопонимания и обмена опытом в сферах, представляющих общий интерес.
В экономической сфере стороны согласились содействовать доступу товаров каждой страны на рынок другой стороны, поощрять бизнес к изучению возможностей сотрудничества и инвестиций, особенно в таких областях, как развитие инфраструктуры, зелёная экономика, цифровая экономика, телекоммуникации, производство и переработка сельхозпродукции, а также укрепление взаимодействия в сфере стартапов и инноваций.
Король Абдалла II предложил рассмотреть вопрос об открытии прямого авиасообщения и упрощении процедуры выдачи виз для граждан обеих стран.
Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что Вьетнам готов наращивать экспорт своей конкурентоспособной продукции в Иорданию. В свою очередь, король Иордании выразил готовность оказывать Вьетнаму содействие в развитии индустрии халяль посредством обмена информацией и опытом в этой сфере, включая вопросы сертификации халяль и открытия иорданского рынка для халяльной продукции из Вьетнама.
Стороны также обсудили меры по укреплению сотрудничества в области здравоохранения — одной из сильных сторон Иордании, особенно в таких направлениях, как телемедицина и внедрение технологий в медицинскую практику.
В сфере образования и подготовки кадров стороны договорились активизировать обмен студентами и академическими программами, особенно в новых областях — науке, технологиях, искусственном интеллекте и полупроводниках, отметив, что это перспективное направление, открывающее новые возможности для молодёжи обеих стран.
В рамках многостороннего сотрудничества стороны подтвердили готовность продолжать консультации и взаимную поддержку кандидатур, а также выступать связующим звеном в развитии сотрудничества между Лигой арабских государств и АСЕАН. Лидеры также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, включая ситуацию в Восточном море.
По завершении переговоров министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Иордании подписали Меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Вьетнама и Дипломатической академией Иордании.