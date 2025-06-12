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Президент Лыонг Кыонг провёл официальную церемонию привествия Президента Литвы с официальным визитом во Вьетнаме

Утром 12 июня во Дворце Президента президент Вьетнама Лыонг Кыонг и его супруга провели торжественную церемонию привествия Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и его супруги, прибывших с официальным визитом во Вьетнам.
  Президент Лыонг Кыонг и президент Литовской Республики Гитанас Науседа обходят Почетный караул НАВ. Фото: ВИА  
В церемонии приняли участие члены Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ): Ле Кхань Хай — начальник Канцелярии Президента, генерал-полковник Фам Хоай Нам — заместитель министра обороны.

Президент Лыонг Кыонг и его супруга с тёплым приёмом встретили президента Гитанаса Науседу, возглавляющего литовскую высокопоставленную делегацию. Дети столицы Вьетнама вручили президенту Науседе и его супруге пышные букеты цветов. Юные жители Ханоя размахивали флажками двух стран, приветствуя президента Литвы, его супругу и сопровождающую делегацию.

Под звуки приветственного марша президент Лыонг Кыонг и президент Гитанас Науседа поднялись на почётную трибуну. После исполнения государственных гимнов двух стран они сошли с трибуны и прошли мимо Почётного караула Народной армии Вьетнама. Затем оба лидера представили составы высокопоставленных делегаций двух стран, участвующих в церемонии встречи.

Это первый визит главы государства Литвы во Вьетнам за многие годы. Он является важным внешнеполитическим событием, подтверждающим приверженность обеих сторон укреплению традиционных дружественных отношений и всестороннего сотрудничества, а также открывает новую главу в двусторонних связях.

Дипломатические отношения между Вьетнамом и Литвой были официально установлены 18 марта 1992 года. За более чем три десятилетия традиционные дружеские отношения и многоплановое сотрудничество между двумя странами постоянно укреплялись, особенно в таких аспектах, как политическое доверие, доброжелательность в сотрудничестве и высокий уровень взаимодополняемости экономик — несмотря на различие в масштабах и географическом положении.

ВИА/ИЖВ

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