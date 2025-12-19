Президент Лыонг Кыонг принял участие в конференции по подведению итогов работы Канцелярии Президента за 2025 год

В мероприятии также приняли участие Вице-президент Во Тхи Ань Суан, представители руководства ряда центральных комитетов, министерств и ведомств, а также весь коллектив руководителей, государственных служащих и работников Канцелярии Президента.

Выступая с вступительной речью, Руководитель Канцелярии Президента Ле Кхань Хай отметил, что в прошедшем году Канцелярия приложила максимальные усилия, активно обновляла методы управления и администрирования, всё более эффективно выполняя функции аналитического, консультативного и комплексного органа, обеспечивающего деятельность Президента и Вице-президента страны.

Работа в сфере внешних связей оставила множество ярких и значимых результатов. Зарубежные визиты Президента и Вице-президента, организованные при координации Канцелярии, прошли успешно, что способствовало повышению уровня внешней политики, углублению доверительного сотрудничества, укреплению роли и авторитета Вьетнама на международной арене и внесло важный вклад в общие достижения страны.

Выступая с руководящими указаниями, Президент Лыонг Кыонг высоко оценил усилия Канцелярии Президента, которая в прошедшем году преодолела немало трудностей и в тесном взаимодействии с соответствующими органами обеспечила своевременное и эффективное решение большого объёма текущих и внеплановых задач, создав необходимые условия для успешного выполнения Президентом и Вице-президентом возложенных на них обязанностей.

Подчеркнув, что в 2026 году требования будут ещё более высокими и комплексными на фоне увеличения объёма работы и расширения сфер деятельности, Президент потребовал от руководства, государственных служащих и работников Канцелярии Президента, в соответствии с их функциями и обязанностями, глубоко усваивать курс и линию Партии, политику и законодательство Государства, особенно те положения, которые непосредственно связаны с полномочиями и задачами Президента и Вице-президента.

Президент также отметил необходимость продолжать решительно обновлять методы работы, укреплять административную дисциплину и порядок, активизировать применение информационных технологий и цифровую трансформацию, совершенствовать внутренние процедуры по принципу чёткого определения исполнителей, ответственности и сроков, тем самым повышая эффективность координации. Одновременно следует уделять особое внимание формированию кадрового состава с высокими политическими и моральными качествами и высоким профессиональным уровнем, усиливать подготовку и повышение квалификации в сфере комплексного консультирования, редактирования официальных документов, анализа политики и государственной дипломатии.

По этому случаю Президент Лыонг Кыонг вручил Канцелярии Президента Орден Труда III степени за внезапно достигнутые выдающиеся успехи в реализации Резолюции № 18-NQ/TW от 25 октября 2017 года «О некоторых вопросах дальнейшего обновления и упорядочения организационной структуры политической системы в направлении компактности, эффективности и результативности». Вице-президент Во Тхи Ань Суан вручила грамоту Премьер-министра Нгуен Вьет Дыку, директору Департамента законодательства, за выдающиеся достижения в работе по амнистии в 2025 году, внесшие вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества.