Президент Лыонг Кыонг принял специального посланника Партии и Государства Кубы (Фото: ВИА

Президент Вьетнама тепло приветствовал специального посланника, возглавляющего делегацию высокого уровня Кубы, прибывшую с визитом во Вьетнам сразу после успешного завершения XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, расценив это как особый политический жест, наглядно демонстрирующий тесные, доверительные и братские отношения между двумя партиями, двумя государствами и народами двух стран.

Подчеркнув сложную и многогранную динамику мировой обстановки, Президент Лыонг Кыонг отметил, что укрепление и развитие особых уз дружбы и солидарности между Вьетнамом и Кубой является не только ответственностью каждой партии и каждого государства, но и искренним чаянием народов двух стран.

Президент высоко оценил успешное проведение «Года вьетнамско-кубинской дружбы», приуроченного к 65-летию установления дипломатических отношений (2 декабря 1960 г. – 2 декабря 2025 г.), в рамках которого состоялись многочисленные значимые мероприятия, визиты на высоком уровне и активное взаимодействие по всем каналам и на всех уровнях. Он выразил уверенность, что визит специального посланника Партии и Государства Кубы будет способствовать дальнейшему укреплению этих особых отношений.

Разделяя трудности и вызовы, с которыми сталкивается Куба, Президент подтвердил, что Вьетнам никогда не забудет поддержку, оказанную Кубой в самые сложные периоды истории, и всегда будет рядом, готов делиться опытом и оказывать помощь в пределах своих возможностей. Он также подчеркнул стремление углублять двустороннее сотрудничество, обеспечивая его стабильное и устойчивое развитие во всех сферах, максимально раскрывая потенциал обеих сторон во имя развития каждой страны.

Со своей стороны Бруно Родригес отметил особое значение, которое Партия и Государство Кубы придают отношениям с Вьетнамом, подтвердив неизменную приверженность Гаваны эффективной реализации существующих механизмов и соглашений между двумя партиями и государствами. Он также подчеркнул важность активизации народной дипломатии, межрегиональных связей и культурных обменов с целью дальнейшего углубления и диверсификации всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Кубой, выразив желание продолжать обмен опытом с Вьетнамом по всем каналам и направлениям взаимодействия во имя развития каждой страны и во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и мире.

Стороны договорились активно реализовывать достигнутые договоренности и соглашения высокого уровня, в частности ключевые совместные проекты в сферах сельского хозяйства, возобновляемой энергетики и биотехнологий, создавать благоприятные механизмы и условия для поддержки вьетнамских предприятий, инвестирующих в экономику Кубы, с тем чтобы вывести экономическое сотрудничество на уровень, соответствующий особым политическим отношениям, а также продолжать тесную координацию и взаимную поддержку на международных организациях и многосторонних форумах.