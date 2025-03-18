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Президент Лыонг Кыонг принял послов, вручивших верительные грамоты

Утром 17 марта, в Президентском дворце, президент Вьетнама Лыонг Кыонг принял чрезвычайных и полномочных послов Греции, Колумбии, Панамы и 6 послов по совместительству, которые прибыли с миссией представить свои верительные грамоты и начать работу в Вьетнаме.
  Президент Лыонг Кыонг принимает посла Греции во Вьетнаме Антониоса Папакостаса. Фото: ВИА   
Принимая посла Греции во Вьетнаме Антониоса Папакостаса, президент Лыонг Кыонг выразил уверенность, что посол в своей миссии во Вьетнаме будет активно способствовать укреплению традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Грецией. В этом случае, через посла, президент передал пожелания здоровья и приветствия президенту Константиносу Тассуласу и попросил посла передать приглашение посетить Вьетнам с визитом вместе с супругой в подходящее время.

Президент выразил благодарность Греции за то, что она одной из первых стран одобрила Соглашение о защите инвестиций Вьетнам - ЕС (EVIPA) и отметил позитивные результаты в торговле между двумя странами в последнее время. Однако сотрудничество в области инвестиций еще довольно скромное, несмотря на значительный потенциал для развития в экономической и торговой сферах.

Президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран на многосторонних форумах и в международных организациях и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках ООН, ЮНЕСКО, а также на развитие отношений между АСЕАН и ЕС.

Приветствуя посла Колумбии, президент Лыонг Кыонг поздравил Камилу Марию Поло Флорес с назначением на пост чрезвычайного и полномочного посла Колумбии во Вьетнаме и выразил уверенность, что она будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных и эффективных отношений между Вьетнамом и Колумбией в интересах обеих стран и для мира, стабильности и развития двух регионов.

Президент отметил, что он доволен позитивным развитием двусторонних отношений, особенно в области экономического и торгового сотрудничества, и выразил желание продолжить регулярное использование существующих механизмов сотрудничества и поддерживать друг друга на многосторонних форумах, в особенности в ООН.

Посол Камила Мариа Поло Флорес подчеркнула, что одной из задач в своей миссии будет дальнейшее развитие двусторонних отношений, особенно в организации празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В связи с будущим сотрудничеством президент предложил послу работать с вьетнамскими партнерами для углубления политического, дипломатического, экономического, торгового, инвестиционного, культурного и туристического взаимодействия, а также расширения народных обменов между Вьетнамом и Колумбией.

Приветствуя посла Панамы Нубиелу Айалу Модес, президент отметил, что Вьетнам и Панаму связывает традиционная дружба, и подчеркнул значительную поддержку, которую страны оказывали друг другу — от солидарности панамского народа в борьбе Вьетнама за независимость до содействия его современному развитию.

Посол Панамы подтвердил, что в своей миссии будет прилагать все усилия для укрепления традиционных дружественных отношений и эффективного сотрудничества, особенно в области политики, экономики, торговли и инвестиций.

Президент подтвердил, что Вьетнам высоко ценит роль Панамы в регионе Центральной Америки и Латинской Америки и выразил надежду на дальнейшее укрепление традиционных дружественных отношений, повышение политического доверия и улучшение эффективности сотрудничества, особенно в экономике, торговле, инвестициях, культуре и народных обменах, на благо народов обеих стран и для мира, стабильности и развития в двух регионах и в мире.

Выступая на церемонии представления верительных грамот от послов по совместительству из Либерии, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Бурунди, Португалии и Танзании, президент подчеркнул, что это событие ознаменовало новый этап в развитии отношений между Вьетнамом и странами, которые они представляют.

Президент выразил надежду, что послы будут содействовать расширению потенциала сотрудничества между странами, усилению обмена делегациями, особенно высокопоставленными, для направления и стимулирования двусторонних отношений, а также для обмена опытом и укрепления сотрудничества в процессе развития, улучшения экономических, торговых и инвестиционных связей и народных обменов.

Учитывая сложные события в современном мире, президент также выразил уверенность, что страны будут работать с Вьетнамом на многосторонних форумах для решения глобальных проблем и построения мирного, развитого мира, справедливого политического и экономического порядка, основанного на основополагающих принципах Устава ООН и международных прав.

ВИА/ИЖВ

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