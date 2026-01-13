Президент Лыонг Кыонг принял посла США во Вьетнаме с прощальным визитом

12 января Президент Лыонг Кыонг принял посла Соединённых Штатов Америки (США) во Вьетнаме Марка Кнаппера, прибывшего с прощальным визитом по случаю завершения срока своей миссии.

Президент Лыонг Кыонг принимает посла США во Вьетнаме Марка Кнаппера. Фото: (ВИА).

Поздравив посла Марка Кнаппера с успешным завершением его работы во Вьетнаме и достигнутыми положительными результатами, Президент Лыонг Кыонг напомнил о ряде заметных событий в развитии вьетнамско-американских отношений в период пребывания посла во Вьетнаме, включая повышение двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства - наивысшего уровня сотрудничества во внешней политике Вьетнама. Он высоко оценил активный вклад посла в дальнейшее эффективное, устойчивое и углублённое развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических систем друг друга, а также взаимной выгоды.

Президент также выразил признательность за тёплые чувства, которые посол Марк Кнаппер испытывает к стране, народу и культуре Вьетнама, и поблагодарил Правительство США и Посольство США за оказание помощи более чем на два миллиона долларов США местным органам Вьетнама, пострадавшим от стихийных бедствий в прошедшем году. Он подчеркнул, что это является благородным жестом гуманизма и своевременной солидарности правительства и народа США с народом Вьетнама в трудные моменты.

Что касается сотрудничества по преодолению последствий войны, Президент отметил его как яркую точку и особо важную сферу, способствующую укреплению доверия, примирению и взаимопониманию между двумя сторонами. Он также отметил неустанные усилия посла Марка Кнаппера и предложил сторонам продолжать углублять взаимодействие в этой области.

Пользуясь случаем, Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам последовательно придерживается независимой, самостоятельной внешней политики, политики многосторонности и диверсификации, является другом, надёжным партнёром и активным, ответственным членом международного сообщества. Вьетнам придаёт большое значение отношениям с США и стремится продолжать расширять их в более практичном и углублённом направлении во многих сферах, от политики и дипломатии, экономики и торговли, безопасности и обороны до образования, народной дипломатии, науки и технологий, гуманитарного сотрудничества и преодоления последствий войны, соразмерно потенциалу и в интересах народов двух стран.

Выразив благодарность Президенту за уделённое время, посол Марк Кнаппер согласился с его оценками вьетнамско-американских отношений и поделился своей гордостью и радостью по поводу того, что был свидетелем и участником всё более содержательного развития двусторонних связей.

Посол Марк Кнаппер выразил уверенность, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и США будет и впредь крепнуть, оставаясь образцом в международных отношениях в деле примирения, преодоления прошлого и движения к будущему.

Он подтвердил, что независимо от занимаемой должности и впредь останется другом Вьетнама и будет вносить вклад в дальнейшее всестороннее развитие отношений между двумя странами на двустороннем, региональном и международном уровнях.