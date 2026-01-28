Президент Лыонг Кыонг потребовал тщательно подготовить мероприятия к празднованию Лунного Нового года

Президент Лыонг Кыонг провёл совещание с Канцелярией Президента по вопросам подготовки к празднованию Лунного Нового года Биньнго 2026 года. Фото: ВИА



На рабочей встрече представители руководства Канцелярии Президента доложили о плане обеспечения мероприятий Президента и Вице-президента до, во время и после празднования Лунного Нового года Биньнго. В частности, предусмотрены визиты и вручение подарков ветеранам революции, представителям льготных категорий, подразделениям вооружённых сил; встречи с соотечественниками за рубежом в рамках программы «Весна на Родине»; инициирование Праздника посадки деревьев, а также другие регулярные внутренние и внешнеполитические мероприятия.



По итогам заслушивания доклада и выступлений участников встречи Президент в целом согласился с представленными положениями, одновременно подчеркнув необходимость глубокого усвоения и чёткого следования установкам и указаниям Политбюро, Секретариата, а также руководящим разъяснениям соответствующих органов при организации мероприятий по случаю празднования Лунного Нового года Биньнго.



Президент отметил, что требуется тщательно подготовить условия для того, чтобы народ безопасно, благополучно и экономно встретил весну и Тэт Биньнго 2026 года, создав атмосферу воодушевления и импульс для всей Партии, всего народа и всей армии к успешной реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда уже с первых месяцев 2026 года.



Необходимо качественно организовать визиты, поздравления и поддержку ветеранов революции, вьетнамских матерей-героинь, инвалидов войны, семей павших героев, семей, имеющих заслуги перед революцией, льготных категорий населения, деятелей науки и культуры, представителей интеллигенции и искусства, авторитетных лиц среди этнических меньшинств, религиозных деятелей, подразделений вооружённых сил, а также сил, несущих службу в праздничные дни на границе, островах, в отдалённых и особо трудных районах, с тем чтобы каждая семья и каждый гражданин могли радостно встретить Тэт.



Президент потребовал от Канцелярии Президента чётко владеть возложенными функциями и задачами, проявлять инициативу и усиливать тесную координацию с соответствующими органами, ведомствами и местными властями для научной и эффективной организации мероприятий Тэта, особо подчеркнув недопустимость упущений в пиковый период до праздника.



Что касается программы «Весна на Родине», Президент поручил продолжить её тщательную подготовку, обеспечить торжественное и продуманное проведение, наглядно отражающее искреннее внимание и заботу Партии и Государства о соотечественниках за рубежом, тем самым способствуя дальнейшему укреплению тесных связей вьетнамской диаспоры с Родиной.



Отметив, что в период Лунного Нового года объём задач и работ особенно велик и требует всесторонней подготовки, Президент также поручил Канцелярии Президента обеспечить качественное выполнение текущих обязанностей, чёткое распределение функций и ответственности, а также своевременное выполнение поставленных задач и планов.