Президент Лыонг Кыонг посетил и поздравил с Новым годом партийную организацию, власти и народ провинции Лаокай

Президент Лыонг Кыонг вручает новогодние подарки и поздравляет с Тэтом представителей народностей провинции Лаокай (Фото: ВИА)

Выступая на встрече, Президент передал новогодние поздравления всем кадровым работникам, членам Партии, соотечественникам и военнослужащим провинции Лаокай, а также отметил выдающиеся результаты, достигнутые парторганизацией, властями и представителями всех народностей провинции за прошедшее время.

Говоря о важных изменениях в партийном строительстве и совершенствовании политической системы, особенно о внедрении двухуровневой модели местной власти вместо прежней трёхуровневой, Президент подчеркнул, что спустя более семи месяцев реализации при широкой поддержке населения новая модель на первоначальном этапе уже демонстрирует эффективность. Вместе с тем необходимо продолжить её анализ и совершенствование для дальнейшей оптимизации и повышения результативности государственного аппарата.

Президент высоко оценил усилия парторганизации, властей и жителей провинции Лаокай в 2025 году, которые, опираясь на традиции сплочённости, проявили большую решимость и преодолели многочисленные трудности, добившись значимых результатов. Экономическая структура претерпела позитивные изменения; темпы роста заняли 17-е место из 34 по стране и 2-е место в регионе Среднего и Северного горного пояса; уделялось внимание развитию культуры, здравоохранения и образования; обеспечивалась социальная защита; сохранялось и развивалось культурное наследие народностей; повышался уровень жизни населения; укреплялись оборона, безопасность и государственный суверенитет на границе; расширялось внешнее и приграничное сотрудничество; укреплялось великое единство народов.

Примечательно, что в условиях организационных преобразований провинция Лаокай сумела сохранить экономический рост, обеспечить социальную защиту и стабильность жизни населения, особенно в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Подготовка и проведение праздника Тэт для жителей были организованы тщательно, чтобы каждый мог встретить Новый год в безопасной и благополучной атмосфере, с уверенностью и энтузиазмом вступая в новый год.

Касаясь происшествия с опрокидыванием пассажирского судна на озере Тхакба (Лаокай), произошедшего вечером 5-го дня Тэта, Президент от имени руководства Партии и государства выразил соболезнования семьям погибших, а также парторганизации, властям и народу провинции Лаокай.

Вступая в 2026 год — первый год реализации Резолюции и Программы действий XIV съезда КПВ, — Президент подчеркнул особую значимость этого года как начала нового этапа развития, направленного на успешное достижение двух столетних целей: к 2030 году превратить страну в развивающееся государство с современной промышленностью и доходом выше среднего, а к 2045 году — в развитое государство с высоким уровнем дохода.

Президент призвал парторганизацию, власти и народ Лаокая и далее укреплять традиции сплочённости, эффективно использовать потенциал и преимущества региона, решительно реализовывать задачи социально-экономического развития; ускорять административную реформу, повышать эффективность двухуровневой системы управления; заботиться о благосостоянии населения, обеспечивать оборону, безопасность и суверенитет государственной границы.

По этому случаю Президент вручил новогодние подарки старейшинам, ветеранам революции, представителям семей льготных категорий, школьникам и студентам, военнослужащим и представителям населения провинции.

Ранее Президент Лыонг Кыонги сопровождающая его делегация возложили благовония в честь национального героя Чан Куок Туана в храме Тхыонг (провинция Лаокай).