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Президент Лыонг Кыонг: Льготная политика для людей, имеющих перед резолюцией - долгосрочная задача
Он подчеркнул, что за последние 78 лет, особенно в течение почти четырех десятилетий обновления, партия и государство проводили многочисленные льготные программы для людей, имеющих перед революцией, и эти программы постоянно совершенствовались. Расширилось и движение благодарности, которое помогает лучше заботиться о людях, имеющих перед революцией по всей стране.
Президент Лыонг Кыонг высоко оценил усилия и достижения центра за последние годы, признав его теплым и заботливым домом, где о раненых и больных солдатах заботятся как физически, так и душевно. Он также поблагодарил провинцию Ниньбинь за эффективные и новаторские подходы к поддержке военнослужащих и членов их семей.
Он призвал к всестороннему пересмотру политики в отношении людей, имеющих заслуги перед революцией и семей павших бойцов с предложениями по практическим и эффективным корректировкам. Он также выразил надежду, что раненые и больные солдаты будут продолжать сохранять свое здоровье, преодолевать боль и недуги и оставаться яркими примерами храбрости и самопожертвования для подражания молодых поколений.
Обращаясь к персоналу и сотрудникам центра, президент Лыонг Кыонг подчеркнул важность сострадания, ответственности и внимательного отношения к своим обязанностям.
В настоящее время в Центре ухода за инвалидами войны Зуйтьен проходят лечение, уход и реабилитацию 52 раненых и больных солдата и один родственник павшего бойца из девяти провинций и городов страны. Все ветераны старше 70 лет, самому старшему из них 93 года.