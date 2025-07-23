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Президент Лыонг Кыонг: Льготная политика для людей, имеющих перед резолюцией - долгосрочная задача

Президент государства Лыонг Кыонг 23 июля подтвердил, что реализация политики в интересах тех, кто имеет заслуги перед Родиной, является долгосрочной и постоянной задачей всей политической системы и всего общества, и что эта политика будет и впредь совершенствоваться путем мобилизации всех социальных ресурсов для обеспечения более эффективной реализации.
  Президент Лыонг Кыонг вручает подарки в Центре ухода инвалидами войны Зуйтьен. Фото: ВИA  
Во время своего визита в Центр ухода за инвалидами войны Зуйтьен в провинции Ниньбинь по случаю 78-го Дня инвалидов войны и павших бойцов (27 июля 1947 - 2025 гг.) президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что многие поколения вьетнамского народа всегда помнили и понимали ценность сегодняшнего мира.

Он подчеркнул, что за последние 78 лет, особенно в течение почти четырех десятилетий обновления, партия и государство проводили многочисленные льготные программы для людей, имеющих перед революцией, и эти программы постоянно совершенствовались. Расширилось и движение благодарности, которое помогает лучше заботиться о людях, имеющих перед революцией по всей стране.

Президент Лыонг Кыонг высоко оценил усилия и достижения центра за последние годы, признав его теплым и заботливым домом, где о раненых и больных солдатах заботятся как физически, так и душевно. Он также поблагодарил провинцию Ниньбинь за эффективные и новаторские подходы к поддержке военнослужащих и членов их семей.

Он призвал к всестороннему пересмотру политики в отношении людей, имеющих заслуги перед революцией и семей павших бойцов с предложениями по практическим и эффективным корректировкам. Он также выразил надежду, что раненые и больные солдаты будут продолжать сохранять свое здоровье, преодолевать боль и недуги и оставаться яркими примерами храбрости и самопожертвования для подражания молодых поколений.

Обращаясь к персоналу и сотрудникам центра, президент Лыонг Кыонг подчеркнул важность сострадания, ответственности и внимательного отношения к своим обязанностям.

В настоящее время в Центре ухода за инвалидами войны Зуйтьен проходят лечение, уход и реабилитацию 52 раненых и больных солдата и один родственник павшего бойца из девяти провинций и городов страны. Все ветераны старше 70 лет, самому старшему из них 93 года.

ВИА/ИЖВ

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