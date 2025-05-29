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Президент Лыонг Кыонг и Президент Венгрии приняли участие в открытии фотовыставки
Дежё Бозоки (1871–1957 гг.) служил в военно-морском флоте Австро-Венгрии в качестве военного врача. В период с 1907 по 1909 год он участвовал в восточноазиатской морской экспедиции на австро-венгерском военном корабле «Франц Иосиф I». Это путешествие длилось 16 месяцев: начавшись в порту Пула (ныне Хорватия), оно проходило через Суэцкий канал и Красное море к острову Цейлон (ныне Шри-Ланка), а затем к крупнейшим портам Китая, Кореи и Японии.
По пути обратно на родину, завершив службу военного врача, Дежё Бозоки посетил Вьетнам. Корабль, на котором он находился, сделал остановку на реке Сайгон, что дало фотографу возможность исследовать Сайгон — крупнейший город Индокитая того времени.
Ценные фотографии, представленные на этой выставке фотографа Дежё Бозоки, являются цифровыми копиями из коллекции Музея изобразительных искусств в Будапеште – Музея искусства Азии имени Ференца Хоппа.
Эти снимки запечатлели многие выдающиеся здания и районы города, которые существуют до сих пор, такие как улица Катина (ныне улица Донгкой), Ботанический сад, Сайгонский театр (ныне Городской театр, открытый в 1900 году), великолепная ратуша Сайгона (ныне здание Народного комитета Хошимина), канал Беннге в центре Сайгона и буддийский храм в районе Чолон.
Эти изображения старого Сайгона представляют собой исторический взгляд на жизнь, архитектуру и обычаи Вьетнама более чем столетней давности. Особенно важно и символично, что эти фотографии впервые представлены широкой публике.
Выступая на церемонии открытия, Президент Венгрии Тамаш Шуйок подчеркнул, что эта особенная фотовыставка является доказательством того, что народы Венгрии и Вьетнама знали друг о друге задолго до установления дипломатических отношений. В частности, венгерский народ познакомился со страной и достойным уважения вьетнамским народом через эти фотографии, сделанные в начале XX века.
Глава Венгрии отметил, что доктор Бозоки Дежё был глубоко впечатлён Вьетнамом, который он увидел в то время. Он не только пережил этот опыт, но и запечатлел его на фотоснимках, чтобы передать его будущим поколениям.
Президент Тамаш Шуйок поделился, что нынешнее поколение обеих стран имеет редкую возможность вместе любоваться моментом из прошлого прекрасной страны, в эпоху, когда сохранилось очень мало визуальных материалов. Это духовное наследие — бесценная ценность, которую передают эти фотографии.
Доктор Бозоки Дежё не только сделал снимки, но и вёл дневник, в котором описывал контекст каждого изображения, чтобы венгерская публика могла хоть немного понять, что именно она видит — страну и людей Вьетнама. Именно благодаря этому венгры получили возможность прикоснуться к вьетнамской культуре ещё до установления дипломатических отношений.
Имея возможность лично увидеть часть красоты Вьетнама в ходе этого визита, Президент Тамаш Шуйок отметил, что неудивительно, почему Вьетнам в начале XX века очаровал венгров, которым посчастливилось туда попасть.
Лидер Венгрии выразил уверенность в том, что дружественные отношения между государствами и народами двух стран будут и дальше активно развиваться. Это позволит обеим сторонам глубже понять культуру и культурные ценности друг друга, тем самым укрепляя и расширяя двустороннее сотрудничество.