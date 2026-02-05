Президент Лыонг Кыонг: Забота о жизни народа, обеспечение того, чтобы каждый человек и каждая семья с радостью встретили весну и Тэт

Президент Лыонг Кыонг поздравляет с Тэтом партийные комитеты, органы власти и жителей провинции Футхо. Фото: qdnd.vn

Президент Лыонг Кыонг выразил пожелание, чтобы провинция Футхо развивалась быстрыми и устойчивыми темпами, успешно выполняла цели нового срока и вносила вклад в общее развитие страны.

По случаю начала нового 2026 года и в преддверии Тэта Бинь Нго, утром 5 февраля Президент Лыонг Кыонг вместе с рабочей делегацией посетил провинцию Футхо, где встретился, выразил поддержку и поздравил с Тэтом партийную организацию, органы власти, малоимущие семьи, семьи льготных категорий, рабочих и трудящихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также военнослужащих и сотрудников вооружённых сил провинции.

Согласно докладу провинции Футхо, в соответствии с указаниями Центрального комитета и Постоянного комитета провинциального партийного комитета Народный комитет провинции Футхо издал директиву об организации Тэта Бинь Нго 2026 года с ориентацией на безопасность, здоровую атмосферу и экономность, создавая приподнятый настрой и стимул для всей Партии, всего народа и всей армии к успешной реализации резолюции Всевьетнамского съезда XIV и резолюции партийной организации провинции Футхо первого созыва уже с первых месяцев нового года.

На основе указаний Народного комитета провинции отраслевые департаменты, ведомства, а также коммуны и кварталы заблаговременно и активно развернули подготовку к Тэту Бинь Нго 2026 года в рамках возложенных функций и задач, создавая условия для того, чтобы население встретило весну и Тэт в безопасной и тёплой атмосфере.

Работа по заботе о населении и подготовке условий для обслуживания Тэта Бинь Нго 2026 года на территории провинции осуществляется комплексно, своевременно и эффективно. Политика социального обеспечения реализуется в полном объёме и адресно; материальная и духовная жизнь населения находится в центре внимания; рынок товаров остается стабильным; обеспечивается медицинское обслуживание, общественный порядок и безопасность дорожного движения.

Выступая на встрече, Президент выразил радость по поводу визита и поздравления с Тэтом партийной организации, органов власти, семей льготных категорий, малоимущих, рабочих и трудящихся в трудных условиях, а также военнослужащих и сотрудников вооружённых сил провинции Футхо.

Подводя итоги выполнения задач провинцией Футхо за прошедший год, Президент отметил, что 2025 год — первый год реализации двухуровневой модели местной администрации — хотя и сопровождался многочисленными трудностями и вызовами, однако благодаря духу сплочённости, единства, высокой решимости, инициативности и креативности партийная организация, органы власти, население всех народностей и вооружённые силы провинции Футхо смогли преодолеть трудности и добиться впечатляющих всесторонних результатов: темпы экономического роста достигли 10,52%, что позволило занять 4-е место по стране и первое — в Центральном регионе и северных горных районах; масштаб экономики вошёл в группу шести регионов с наибольшим экономическим потенциалом по всей стране.

Президент Лыонг Кыонг и участники программы. Фото: qdnd.vn.

Социальное обеспечение находилось в центре внимания; материальная и духовная жизнь населения оставалась стабильной и улучшалась; работа по укреплению чистоты и устойчивости партийного строительства и политической системы активно продвигалась; общественно-политическая ситуация была стабильной; оборона и безопасность сохранялись и укреплялись; внешние связи расширялись.

Особо следует отметить, что подготовка и забота о праздновании Тэта для населения и различных слоёв общества были организованы на высоком уровне: провинция Футхо реализовала масштабную, системную и ответственную программу благодарности и социального обеспечения; десятки тысяч лиц, имеющих заслуги перед революцией, и родственников павших героев были лично посещены и получили подарки.

От имени руководства Государства Президент высоко оценил и поздравил партийную организацию, органы власти, население и вооружённые силы провинции Футхо с достигнутыми в 2025 году результатами и успехами.

В преддверии традиционного праздника Тэт Президент призвал партийные комитеты и органы власти всех уровней провинции Футхо и впредь глубоко усваивать и строго, последовательно реализовывать курс и политику Партии и Государства по заботе о жизни народа, организовать празднование Тэта Бинь Нго 2026 года в радостной, здоровой, безопасной и экономной атмосфере, чтобы каждый человек и каждая семья могли с радостью встретить весну и Тэт.

Президент особо подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание и проявлять всестороннюю заботу о льготных категориях населения, навещать матерей-героинь Вьетнама, инвалидов войны, больных ветеранов, семьи павших героев, лиц с особыми заслугами перед революцией, рабочих и трудящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих; эффективно реализовывать политику в отношении вооружённых сил и тыла военнослужащих; организовывать посещения и поддержку подразделений, несущих дежурство в праздничные дни.

Наряду с заботой о праздновании Тэта Президент также потребовал сосредоточить усилия на руководстве и организации успешной реализации целей и задач 2026 года — первого года выполнения резолюций партийных съездов всех уровней и Пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы, создавая прочную основу для следующего этапа развития; в ближайшей перспективе — эффективно реализовать указания Центра по выполнению резолюции XIV Всевьетнамского съезда Партии, а также подготовить и успешно провести выборы в Национальное собрание XVI созыва и Народные советы всех уровней на срок 2026–2031 годов.

Президент отметил, что при наличии стремления и решимости к развитию Футхо должна быть не только колыбелью национальной культуры, но и динамичным центром развития Центрального региона и северных горных районов: более современной по инфраструктуре и промышленности, более «зелёной» с точки зрения устойчивого развития, более гуманной в социальной политике; развиваться быстро, но всесторонне; расти энергично, не оставляя никого позади; модернизироваться, сохраняя при этом дух и культурные ценности земли предков.

Президент выразил уверенность, что партийная организация, органы власти, население и вооружённые силы провинции Футхо продолжат сохранять высокую сплочённость и единство, использовать возможности и благоприятные условия, преодолевать трудности и вызовы и уверенно выдвинутся в число важнейших центров экономического роста страны.

Провинция Футхо будет ускоренно и устойчиво развиваться, успешно выполняя цели нового срока и внося всё более значимый вклад в общее развитие страны.