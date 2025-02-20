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Президент Лыонг Кыонг: Вьетнам считает АСЕАН стратегическим приоритетом во внешней политике
От имени послов и поверенных в делах стран АСЕАН во Вьетнаме посол Малайзии Дато Тан Янг Тхай передал теплые новогодние поздравления и наилучшие пожелания государственному лидеру Вьетнама, выразив надежду, что Вьетнам и впредь будет успешной моделью развития в регионе.
Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам поддерживает Малайзию в успешном выполнении обязанностей председателя АСЕАН в 2025 году, и пожелал, чтобы Малайзия продолжала добиваться успехов, ведя АСЕАН к значительным достижениям, создавая устойчивую и эксклюзивную группу.
Лыонг Кыонг подчеркнул, что на фоне продолжающихся конфликтов и напряженности во многих регионах мира страны-члены АСЕАН должны работать вместе, чтобы поддерживать мирную среду для развития. Он призвал к укреплению солидарности и повышению политического доверия между странами региона.
Вьетнамский лидер призвал страны-члены АСЕАН воплотить обязательства и соглашения в ощутимые результаты, усилить координацию в решении как традиционных, так и нетрадиционных задач, а также поддерживать достижения, чтобы способствовать активному развитию АСЕАН в предстоящее время, внося вклад в глобальный мир, стабильность и процветание.
Он также приветствовал постепенное участие Тимора-Лешти в деятельности АСЕАН, подтвердив, что Вьетнам всегда поддерживает и сотрудничает с другими странами-членами АСЕАН, чтобы помочь Тимору-Лешти соответствовать необходимым критериям для официального присоединения к блоку.
Чтобы внести свой вклад в коллективные усилия АСЕАН по формированию будущего региона, Вьетнам готовится принять у себя Форум будущего АСЕАН 2025 года с целью создания открытой и конструктивной платформы для диалога по ключевым вопросам, стоящим перед АСЕАН и регионом, сказал он, добавив, что Вьетнам высоко ценит участие высокопоставленных лидеров из стран-членов АСЕАН и Тимора-Лешти.
Президент Лыонг Кыонг выразил надежду, что дипломаты АСЕАН будут и впредь служить важными мостами, способствуя укреплению дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии на пути к созданию единого и сильного сообщества АСЕАН - краеугольного камня мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком Азиатско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах.
Посол Малайзии Тан Янг Тай подчеркнул, что страны АСЕАН высоко оценивают роль и вклад Вьетнама в укрепление внутриблоковой солидарности, единства и устойчивости, а также в формирование концепции развития сообщества АСЕАН после 2025 года.
Приверженность Вьетнама региональной интеграции, многосторонности и устойчивому развитию продолжает вдохновлять и укреплять дружбу и сотрудничество как внутри АСЕАН, так и за ее пределами, отметил он, добавив, что динамичный рост Вьетнама и его активное участие в решении глобальных проблем служат свидетельством духа сотрудничества и общих устремлений в формировании будущего АСЕАН.
Дипломат подчеркнул решимость Малайзии как председателя АСЕАН продолжать укреплять политику, безопасность и социально-экономические основы блока, содействовать созданию новых рамок сотрудничества и использовать новые факторы роста.
Согласившись с предложениями президента Лыонга Кыонга, послы и поверенные в делах пообещали выполнять свои обязательства, внося вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Вьетнамом.