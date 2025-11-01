НОВОСТИ
Президент Лыонг Кыонг встретился с сотрудниками представительских органов и соотечественниками во Вьетнамском сообществе на юго-востоке Республики Корея
По словам Посла, в настоящее время во Вьетнамском сообществе в Республике Корея насчитывается около 350 тысяч человек, из них более 87 тысяч проживают, учатся и работают в юго-восточных провинциях страны. Вьетнамцы в Корее сохраняют и развивают традиции единства и взаимопомощи, быстро интегрируются в местное общество, ведут стабильную жизнь и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Корея, получая высокую оценку властей. При этом соотечественники всегда сохраняют национальную идентичность, культуру и связь с Родиной.
Выступая на встрече, Президент Лыонг Кыонг, от имени руководства Партии и Государства, отметил, что его нынешний визит в Республику Корея имеет важное значение и проходит в период, когда отношения между двумя странами находятся на самом благоприятном этапе за всю историю — более чем за 30 лет дипломатических связей и три года после их повышения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Республика Корея остаётся одним из ведущих экономических партнёров Вьетнама.
Президент проинформировал соотечественников о подготовке к 14-у съезду КПВ, о достижениях страны в области экономического, социального, политического, внешнеполитического и оборонного развития, а также поделился информацией о тяжёлых последствиях недавних стихийных бедствий и наводнений в северных и центральных районах Вьетнама, которые нанесли серьёзный ущерб жизни людей и развитию регионов.
Глава государства выразил надежду, что вьетнамцы в Республике Корея и впредь будут сохранять лучшие традиции нации, активно изучать язык, культуру, повышать знания и квалификацию, чтобы успешно интегрироваться в корейское общество, вносить вклад в развитие принимающей страны и укрепление дружбы между двумя народами. Он также призвал соотечественников сохранять дух взаимопомощи, сплочённости и строго соблюдать законы Республики Корея, активно участвовать в развитии как Вьетнама, так и двусторонних отношений.
Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что Партия и Государство Вьетнама всегда готовы выслушать чаяния и предложения соотечественников через вьетнамские представительства в Республике Корея; соответствующие министерства и ведомства будут искать оперативные и надлежащие решения, а также прилагать усилия для защиты законных прав и интересов вьетнамцев за рубежом, расширять сотрудничество в сферах труда и образования, создавать условия для визитов на Родину, инвестиций и предпринимательской деятельности.
Президент поручил вьетнамским представительствам в Республике Корея и далее эффективно выполнять роль моста между двумя странами, обеспечивать реализацию достигнутых договорённостей на высшем уровне, своевременно проводить работу с сообществом и защищать граждан Вьетнама.
В завершение встречи Президент Лыонг Кыонг передал вьетнамской общине юго-востока Республики Корея в дар книги на вьетнамском языке, подчеркнув важность сохранения и передачи молодому поколению прекрасных ценностей родного языка и культуры как связующей нити с истоками нации.