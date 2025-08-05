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Президент Лыонг Кыонг встретился с сотрудниками Посольства и представителями вьетнамской общины в Египте
От имени вьетнамской общины в Египте выступили представители, выразив радость и честь по случаю визита Президента Лыонг Кыонга, его супруги и вьетнамской высокопоставленной делегации в Египет. Они также выдвинули ряд предложений и пожелали дальнейшего внимания со стороны Партии и Государства.
От имени руководства Партии и Государства Президент Лыонг Кыонг проинформировал о целях нынешнего визита высокопоставленной вьетнамской делегации в Египет. Он подчеркнул, что визит направлен на активизацию, углубление и повышение уровня двусторонних отношений, расширение сфер сотрудничества и создание новой стадии развития во вьетнамско-египетских связях.
Президент сообщил, что в ходе рабочих дней в Египте он проведёт переговоры и встречи с высшими руководителями страны. В рамках этих мероприятий он намерен предложить египетской стороне продолжать оказывать внимание и поддержку вьетнамским гражданам, предприятиям и студентам, проживающим, работающим и обучающимся в Египте, с тем чтобы они стали мостом дружбы между двумя народами.
Президент выразил уверенность, что соотечественники продолжат проявлять патриотизм, вместе строить развитое и сильное сообщество, соблюдать законы и успешно интегрироваться в принимающее общество, внося тем самым позитивный вклад в развитие Египта и укрепление дружественных отношений между двумя странами. Он также призвал сохранять вьетнамский язык и традиционную культуру, передавая их будущим поколениям.
В завершение встречи Президент предложил Посольству Вьетнама в Египте продолжать уделять внимание работе с вьетнамцами за рубежом, оказывать им поддержку в интеграции, укреплении единства и развитии, а также проводить больше мероприятий для объединения общины, особенно вовлекая молодёжь в деятельность, ориентированную на Родину. Он также призвал активно продвигать реализацию партийных резолюций и вдохновлять вьетнамцев за рубежом на участие в построении процветающей страны.