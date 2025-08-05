Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Лыонг Кыонг встретился с сотрудниками Посольства и представителями вьетнамской общины в Египте

По сообщению специального корреспондента ВИА, вечером 4 августа (по местному времени), в рамках государственного визита в Арабскую Республику Египет, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и его супруга вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама встретились с сотрудниками Посольства и представителями вьетнамской общины в Египте.
  Президент Лыонг Кыонг с супругой и высокопоставленной вьетнамской делегацией и сотрудниками посольства Вьетнама в Египте. Фото: ВИА  
Посол Вьетнама в Египте Нгуен Хюй Зунг доложил Президенту и делегации, что вьетнамская община в Египте насчитывает около 70 человек, включая тех, кто приехал в страну с семьями для проживания и ведения бизнеса; инженеров и рабочих, занятых в проекте со 100-процентным вьетнамским капиталом, а также в совместных предприятиях Египта с зарубежными партнерами; студентов и аспирантов, обучающихся в Египте. Это сплочённая, дружная и взаимоподдерживающая община, которая всегда с любовью обращена к Родине.

От имени вьетнамской общины в Египте выступили представители, выразив радость и честь по случаю визита Президента Лыонг Кыонга, его супруги и вьетнамской высокопоставленной делегации в Египет. Они также выдвинули ряд предложений и пожелали дальнейшего внимания со стороны Партии и Государства.

От имени руководства Партии и Государства Президент Лыонг Кыонг проинформировал о целях нынешнего визита высокопоставленной вьетнамской делегации в Египет. Он подчеркнул, что визит направлен на активизацию, углубление и повышение уровня двусторонних отношений, расширение сфер сотрудничества и создание новой стадии развития во вьетнамско-египетских связях.

Президент сообщил, что в ходе рабочих дней в Египте он проведёт переговоры и встречи с высшими руководителями страны. В рамках этих мероприятий он намерен предложить египетской стороне продолжать оказывать внимание и поддержку вьетнамским гражданам, предприятиям и студентам, проживающим, работающим и обучающимся в Египте, с тем чтобы они стали мостом дружбы между двумя народами.

Президент выразил уверенность, что соотечественники продолжат проявлять патриотизм, вместе строить развитое и сильное сообщество, соблюдать законы и успешно интегрироваться в принимающее общество, внося тем самым позитивный вклад в развитие Египта и укрепление дружественных отношений между двумя странами. Он также призвал сохранять вьетнамский язык и традиционную культуру, передавая их будущим поколениям.

В завершение встречи Президент предложил Посольству Вьетнама в Египте продолжать уделять внимание работе с вьетнамцами за рубежом, оказывать им поддержку в интеграции, укреплении единства и развитии, а также проводить больше мероприятий для объединения общины, особенно вовлекая молодёжь в деятельность, ориентированную на Родину. Он также призвал активно продвигать реализацию партийных резолюций и вдохновлять вьетнамцев за рубежом на участие в построении процветающей страны.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр поручил сосредоточиться на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса

Премьер-министр поручил сосредоточиться на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса

5 августа Премьер-министр издал Депешу №127/ CĐ-TTg о сосредоточении усилий на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса в соответствии с задачами, предусмотренными Резолюцией Правительства №66/NQ-CP от 26 марта 2025 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top