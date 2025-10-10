Báo Ảnh Việt Nam

Президент Лыонг Кыонг вручил решения о присвоении дипломатических званий и назначении послов Вьетнама

Утром 10 октября во Дворце Президента Президент Вьетнама Лыонг Кыонг вручил решения о присвоении дипломатического звания посла и о назначении чрезвычайных и полномочных послов Вьетнама.
  Президент Лыонг Кыонг с товарищами, которым присвоено дипломатическое звание посла и которые назначены послами Вьетнама за рубежом. Фото: ВИА  
На церемонии заместитель начальника Канцелярии Президента Фам Тхань Ха, действуя по поручению главы государства, огласил решение Президента о присвоении звания посла второго класса товарищу Нгуен Мань Кыонгу — члену ЦК КПВ, заместителю министра иностранных дел; звания посла первого класса — товарищам Фам Тхи Ким Хоа, заместителю председателя Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом; Нгуен Куанг Чунгу, генеральному консулу Вьетнама в Ванкувере (Канада); Фам Хоанг Киму, послу Вьетнама в Мозамбике; До Шон Хаю, послу Вьетнама в Турции.

Также состоялась передача решения Президента о назначении чрезвычайных и полномочных послов Социалистической Республики Вьетнам в Португалии и Ирландии.

От имени руководства Партии и Государства Президент поздравил товарищей, которым присвоены дипломатические звания и которые назначены чрезвычайными и полномочными послами Вьетнама в Португалии и Ирландии, подчеркнув, что это является признанием их трудового пути, заслуг и профессионального роста, а также выражением доверия со стороны Партии, Государства и дипломатической службы.

Президент отметил, что, выполняя «важную и постоянную» роль, внешнеполитическая служба Вьетнама имеет ключевое значение в деле обеспечения прочного мира и стабильности, необходимых для устойчивого развития страны в новом периоде, чтобы тем самым открыть путь к эпохе процветания.

Глава государства призвал вновь назначенных послов и дипломатов неукоснительно следовать и глубоко усвоить линию и курс Партии, политику и законы Государства, особенно положения Резолюции №59-NQ/TW Политбюро от 24 января 2025 года о международной интеграции в новых условиях.

Президент потребовал, чтобы дипломатическая служба в целом и назначенные дипломаты в частности уделяли особое внимание исследовательской, аналитической и прогностической работе, своевременно представляли руководству Партии и Государства предложения и рекомендации по стратегическим вопросам внешней политики Вьетнама и его отношений с партнерами.

Отметив, что дипломатия должна активно содействовать экономическому развитию и вносить реальный вклад в достижение целей национального развития до 2030 и 2045 годов, Президент призвал послов придавать приоритет поиску и укреплению сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки, технологий, образования, подготовки кадров и здравоохранения.

Президент подчеркнул, что дипломаты должны быть подлинными посланниками, распространяющими образ Вьетнама — независимого, самостоятельного, миролюбивого, дружественного и развивающегося государства. Одновременно послы обязаны эффективно выполнять функции по защите граждан, обеспечивать поддержку и защиту для почти 6 миллионов вьетнамцев, проживающих за рубежом, способствовать привлечению их человеческого, интеллектуального и финансового потенциала к развитию страны.

Президент также потребовал, чтобы послы личным примером демонстрировали ответственность и лидерство, уделяли внимание укреплению внутреннего единства как в отечественных учреждениях, так и в зарубежных представительствах, активно занимались партийной работой, защитой политической безопасности и подготовкой кадров.

Выступая от имени назначенных послов, представители дипломатического корпуса выразили глубокую признательность и волнение по поводу оказанной им чести — лично получить решения из рук Президента, отметив, что это является проявлением доверия и внимания со стороны руководства Партии, Государства и лично Президента к дипломатической службе и внешнеполитической деятельности Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

