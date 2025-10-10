НОВОСТИ
Президент Лыонг Кыонг вручил решения о присвоении дипломатических званий и назначении послов Вьетнама
Также состоялась передача решения Президента о назначении чрезвычайных и полномочных послов Социалистической Республики Вьетнам в Португалии и Ирландии.
От имени руководства Партии и Государства Президент поздравил товарищей, которым присвоены дипломатические звания и которые назначены чрезвычайными и полномочными послами Вьетнама в Португалии и Ирландии, подчеркнув, что это является признанием их трудового пути, заслуг и профессионального роста, а также выражением доверия со стороны Партии, Государства и дипломатической службы.
Президент отметил, что, выполняя «важную и постоянную» роль, внешнеполитическая служба Вьетнама имеет ключевое значение в деле обеспечения прочного мира и стабильности, необходимых для устойчивого развития страны в новом периоде, чтобы тем самым открыть путь к эпохе процветания.
Глава государства призвал вновь назначенных послов и дипломатов неукоснительно следовать и глубоко усвоить линию и курс Партии, политику и законы Государства, особенно положения Резолюции №59-NQ/TW Политбюро от 24 января 2025 года о международной интеграции в новых условиях.
Президент потребовал, чтобы дипломатическая служба в целом и назначенные дипломаты в частности уделяли особое внимание исследовательской, аналитической и прогностической работе, своевременно представляли руководству Партии и Государства предложения и рекомендации по стратегическим вопросам внешней политики Вьетнама и его отношений с партнерами.
Отметив, что дипломатия должна активно содействовать экономическому развитию и вносить реальный вклад в достижение целей национального развития до 2030 и 2045 годов, Президент призвал послов придавать приоритет поиску и укреплению сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки, технологий, образования, подготовки кадров и здравоохранения.
Президент подчеркнул, что дипломаты должны быть подлинными посланниками, распространяющими образ Вьетнама — независимого, самостоятельного, миролюбивого, дружественного и развивающегося государства. Одновременно послы обязаны эффективно выполнять функции по защите граждан, обеспечивать поддержку и защиту для почти 6 миллионов вьетнамцев, проживающих за рубежом, способствовать привлечению их человеческого, интеллектуального и финансового потенциала к развитию страны.
Президент также потребовал, чтобы послы личным примером демонстрировали ответственность и лидерство, уделяли внимание укреплению внутреннего единства как в отечественных учреждениях, так и в зарубежных представительствах, активно занимались партийной работой, защитой политической безопасности и подготовкой кадров.
Выступая от имени назначенных послов, представители дипломатического корпуса выразили глубокую признательность и волнение по поводу оказанной им чести — лично получить решения из рук Президента, отметив, что это является проявлением доверия и внимания со стороны руководства Партии, Государства и лично Президента к дипломатической службе и внешнеполитической деятельности Вьетнама.