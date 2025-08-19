Báo Ảnh Việt Nam

Президент Лыонг Кыонг возглавил официальную церемонию приветствия короля Бутана

По приглашению Президента Вьетнама Лыонга Кыонга и его супруги, король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и Королева прибыли в столицу Ханой, начав государственный визит во Вьетнам с 18 по 22 августа 2025 года. Утром 19 августа во Дворце Президента Президент Лыонг Кыонг и его супруга торжественно приветствовали Государственного короля Бутана и Королеву.
  Президент Лыонг Кыонг возглавил официальную церемонию приветствия короля Бутана. Фото: ВИА  
Это первый государственный визит короля Бутана и Королевы во Вьетнам с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 2012 году.

В церемонии приветствия приняли участие Вице-премьер, министр иностранных дел Буи Тхань Шон; Руководитель Канцелярии Президента Ле Кхань Хай; министр по делам национальностей и религий Дао Нгок Зунг; заместитель министра иностранных дел Нгуен Манх Кыонг; заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан; заместитель министра финансов Нгуен Дык Там; заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Хоанг Чунг; заместитель министра культуры, спорта и туризма Чинь Тхи Тхуи; посол Вьетнама в Индии по совместительству в Бутане Нгуен Тхань Хай; помощник Президента Тонг Тхань Три.

Множество детей столицы пришли во Дворец Президента, размахивая флагами двух стран и приветствуя короля Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука, Королеву и высокопоставленную делегацию Бутана.

Государственный визит короля Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука и Королевы во Вьетнам имеет важное значение в отношениях между двумя странами, демонстрируя внимание Бутана к дружбе и сотрудничеству с Вьетнамом, а также роль и позицию Вьетнама в регионе; одновременно является ярким подтверждением внешнеполитического курса Вьетнама: независимость, самостоятельность, многовекторность и диверсификация отношений с другими странами ради мира, сотрудничества и развития.

Вьетнам и Бутан поддерживают дружеские отношения с момента установления дипломатических связей 19 января 2012 года. Вьетнам всегда высоко ценит отношения с Бутаном, рассматривая эту страну как одну из ведущих в реализации целей «зеленого роста» и сохранения «индекса счастья». В свою очередь, Бутан считает Вьетнам одним из приоритетных партнеров для развития двусторонних отношений и стремится перенять опыт развития Вьетнама.

Лидеры двух стран регулярно обмениваются поздравительными телеграммами по случаю важных праздников и осуществляют обмен делегациями на разных уровнях. Быстрое назначение послов после установления дипломатических отношений способствовало развитию двустороннего сотрудничества.

Туризм стал яркой точкой взаимодействия: многие вьетнамцы приезжают в Бутан, известный своей концепцией «национального счастья», природной красотой и буддийскими святынями. В то же время всё больше бутанцев приезжает во Вьетнам, чтобы познакомиться со страной, народом и достопримечательностями.

Хотя объем инвестиций и торговли пока скромен, всё больше вьетнамских компаний выходит на рынок Бутана. В настоящее время Вьетнам имеет один зарегистрированный инвестиционный проект в Бутане в сфере строительства и интерьера. С учетом динамичного развития обеих стран потенциал сотрудничества остается огромным, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, культура, образование, наука и технологии, цифровая трансформация и зеленое развитие.

На многосторонних площадках две страны всегда тесно координируют действия, поддерживают друг друга и усиливают сотрудничество, в частности в рамках ООН, Межпарламентского союза (IPU), Азиатской парламентской ассамблеи (APA), а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит направлен на углубление и повышение эффективности двусторонних отношений, прежде всего в таких областях, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, устойчивый туризм, культура, религия, а также сотрудничество и взаимная поддержка на многосторонних форумах.

