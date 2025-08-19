НОВОСТИ
Президент Лыонг Кыонг возглавил официальную церемонию приветствия короля Бутана
В церемонии приветствия приняли участие Вице-премьер, министр иностранных дел Буи Тхань Шон; Руководитель Канцелярии Президента Ле Кхань Хай; министр по делам национальностей и религий Дао Нгок Зунг; заместитель министра иностранных дел Нгуен Манх Кыонг; заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан; заместитель министра финансов Нгуен Дык Там; заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Хоанг Чунг; заместитель министра культуры, спорта и туризма Чинь Тхи Тхуи; посол Вьетнама в Индии по совместительству в Бутане Нгуен Тхань Хай; помощник Президента Тонг Тхань Три.
Множество детей столицы пришли во Дворец Президента, размахивая флагами двух стран и приветствуя короля Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука, Королеву и высокопоставленную делегацию Бутана.
Государственный визит короля Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука и Королевы во Вьетнам имеет важное значение в отношениях между двумя странами, демонстрируя внимание Бутана к дружбе и сотрудничеству с Вьетнамом, а также роль и позицию Вьетнама в регионе; одновременно является ярким подтверждением внешнеполитического курса Вьетнама: независимость, самостоятельность, многовекторность и диверсификация отношений с другими странами ради мира, сотрудничества и развития.
Вьетнам и Бутан поддерживают дружеские отношения с момента установления дипломатических связей 19 января 2012 года. Вьетнам всегда высоко ценит отношения с Бутаном, рассматривая эту страну как одну из ведущих в реализации целей «зеленого роста» и сохранения «индекса счастья». В свою очередь, Бутан считает Вьетнам одним из приоритетных партнеров для развития двусторонних отношений и стремится перенять опыт развития Вьетнама.
Лидеры двух стран регулярно обмениваются поздравительными телеграммами по случаю важных праздников и осуществляют обмен делегациями на разных уровнях. Быстрое назначение послов после установления дипломатических отношений способствовало развитию двустороннего сотрудничества.
Туризм стал яркой точкой взаимодействия: многие вьетнамцы приезжают в Бутан, известный своей концепцией «национального счастья», природной красотой и буддийскими святынями. В то же время всё больше бутанцев приезжает во Вьетнам, чтобы познакомиться со страной, народом и достопримечательностями.
Хотя объем инвестиций и торговли пока скромен, всё больше вьетнамских компаний выходит на рынок Бутана. В настоящее время Вьетнам имеет один зарегистрированный инвестиционный проект в Бутане в сфере строительства и интерьера. С учетом динамичного развития обеих стран потенциал сотрудничества остается огромным, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, культура, образование, наука и технологии, цифровая трансформация и зеленое развитие.
На многосторонних площадках две страны всегда тесно координируют действия, поддерживают друг друга и усиливают сотрудничество, в частности в рамках ООН, Межпарламентского союза (IPU), Азиатской парламентской ассамблеи (APA), а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Визит направлен на углубление и повышение эффективности двусторонних отношений, прежде всего в таких областях, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, устойчивый туризм, культура, религия, а также сотрудничество и взаимная поддержка на многосторонних форумах.